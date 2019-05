Ce s-a schimbat în PSD, după şedinţa CEx

Social-democraţii au participat la şedinţa Comitetului Executiv Naţional. CEx s-a întrunit pe fondul rezultatului slab obţinut de PSD la alegerile europarlamentare şi în urma condamnării definitive a lui Liviu Dragnea la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (D.G.A.S.P.C.) Teleorman.

UPDATE ora 00.58Viorica Dăncilă: Olguţa Vasilescu va rămâne în conducerea PSD

Viorica Dăncilă a afirmat că are o colaborare foarte bună cu Olguţa Vasilescu şi că aceasta va rămâne în conducerea PSD. Ea a adăugat că nu înţelege de unde şi de ce au apărut informaţii potrivit cărora ar fi divergenţe.



„Avem o colaborare foarte bună. Azi Olguţa a fost alături de noi. Şi-a spus şi punctul de vedere. Nu avem nicio problemă. Olguţa Vasilescu va rămâne în conducerea PSD. Nu ştiu de unde a apărut această informaţie că sunt divergenţe”, a declarat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD.

Anterior Dăncilă a fost întrebată despre mesajele pe care le-ar fi trimis Liviu Dragnea colegilor din partid în care le-a fi spus colegilor că o preferă pe Olguţa Vasilescu la şefia PSD. Premierul a răspuns, referitor la subiect că: „Trebuie să îi întrebaţi pe colegii care au primit aceste mesaje. Nu am de unde să ştiu. Nu mi-a spus domnul preşedinte Dragnea că ar prefera să rămână Lia Olguţa Vasilescu şi statutar nu ar fi putut acest lucru pentru că preşedintele executiv preia preşedinţia partidului”.

Olguţa Vasilescu este vicepreşedinte al PSD. Ea nu mai este purtătorul de cuvânt al partidului, precizând că a avut această funcţie pe timpul campanie la europarlamentare.

După decizia ÎCCJ prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, Biroul Permanent Naţional al PSD a decis ca preşedinte interimar să fie Viorica Dăncilă, iar preşedinte executiv să fie Paul Stănescu.

Statutul PSD prevede că funcţia de preşedinte al formaţiunii poate fi preluată de preşedintele executiv, funcţie deţinută până la decizia forului social-democraţilor de Viorica Dăncilă.

UPDATE ora 00.45Dăncilă, despre noile propuneri de miniştri: Îl voi suna pe Iohannis. Sper să lase jocul politic

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că îl va suna pe şeful statului Klaus Iohannis pentru a îl informa despre noile propuneri la ministere, precizând că speră ca preşedintele să lase deoparte campania sau jocul politic.



„Eu aş vrea ca deciziile domnului preşedinte să ţină de legalitate şi nu de oportunitate. O să sun la domnul preşedinte şi spre să lase la o parte campania electorală sau jocul politic”, a afirmat Viorica Dăncilă, la finalul CEx al PSD.

Şeful Executivului a anunţat şi deciziile Comitetului Executiv pentru propunerile în Guvern: Vicepremier- Titus Corlăţean Ministerul Justiţiei- Ana Birchall Ministerul Fondurilor Europene- deputatul PSD Braşov, Roxana Mînzatu Ministerul Românilor de Pretutindeni - Natalia Intotero.

Şeful statului a respins nominalizările anterioare la cele trei portofolii.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis pe 17 aprilie preşedintelui Iohannis propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Pentru Ministerul Justiţiei a fost propus Eugen Nicolicea, membru al Camerei Deputaţilor, pentru Ministerul Fondurilor Europene a fost propusă Oana Florea, membru al Camerei Deputaţilor, iar pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a fost propus Tit Liviu Brăiloiu, membru al Senatului.

Nominalizara lui Titus Corlăţean vine în contextul în care Viorel Ştefan ar urma de la 1 iulie să fie membru al Curţii de Conturi a UE.

UPDATE ora 00.20Dăncilă face lumină în legătură cu OUG pe justiţie: M-am gândit că nu pot pune în pericol România

Premierul Viorica Dăncilă spune că nu a avut niciodată pe masă un proiect de ordonanţă de urgenţă pe amnistie şi graţiere, iar legat de alte proiecte pe justiţie spune că nu a vrut să pună în pericol România şi să fie activat articolul 7, refuzând să menţioneze clar din partea cui veneau insistenţele



"O să fiu foarte sinceră aceasta a fost o opinie în cadrul PSD să dăm OUG pe anumite aspecte referitoare la justiţie. Dacă nu le-am dat, nici măcar nu am văzut articole. Nu le-am văzut pentru că am simţit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru ţară, dacă Guvernul ar fi dat aceste ordonanţe. Poate unele dintre aspecte erau necesare. Am văzut că s-au făcut şi anumite abuzuri, au fost încălcat drepturile unor oameni. Pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am judecat în prisma dacă OUG au fost sau nu corecte. Poate unele măsuri trebuiesc luate. Chiar media şi ONG_urile trebuie să vadă care e realitatea. Eu m-am gândit ca premier că pentru mine e importantă ţara. M-am gândit că nu pot pune în pericol România să fie activat Art. 7. M-am gândit la imaginea României", a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă insistenţele veneau din partea lui Liviu Dragnea cu privire la OUG pe coduri, Dăncilă a completat: "Nu vreau să mă întorc la insistenţele lui Liviu Dragnea. Au fost mai multe insistente. Nu vreau să îl acum pe dl Liviu Dragnea care nu e aici şi nu poate să spună dacă da sau nu. Nu ar fi corect din partea mea. Nu am primit niciodată acest document. A fost o discuţie pe aministie şi graţiere. Se crease un val, dar nu numai din partera PSD. La DNA Ploieşti, Oradea. A fost un val. Atunci când s-a văzut ce s-a întâmpălat la DNA Ploieşti. Se crease un val în societate dar nu a fost o impunere în a da amnistia şi graţierea. Eu nu a avut niciodată pe masa guvernului un document referitor la amnistie şi graţiere, lucru pe care il poate confirma şi dl Tudorel Toader".

Viorica Dăncilă a evitat să spună dacă crede în statul paralel: "Nu e important ce cred eu. Eu nu vreau să fac o referire referitoare la acest aspect. Eu nu am vorbit de statul paralel. Repet. Nu vreau să discut despre statul paralel. Vreau să luaţi afirmaţia mea nu că nu ar exista. Nu ştiu despre acest lucru. Gândiţi-vă că am fost plecată 9 ani din România. Poate sunt oameni care s-au confruntat cu mai multe situaţii. Pentru mine e important cum vom acţiona în perioada următoare, fără să avem în prim-plan justiţia"

UPDATE ora 00.08Dăncilă, despre excluderile din vremea lui Dragnea: Poate atunci au fost greşeli mai multe

Premierul Viorica Dăncilă spune că probabil au fost mai multe greşeli în perioada în care formaţiunea pe care acum o conduce interimar a luat decizii cu privire la excluderea unor membri. Luni, social democraţii vor decide data congresului în care se va vota noua conducere.



"Nu aş vrea să fiu acum un judecător dacă au avut sau nu dreptate. După cum ştiţi m-am opus atunci când s-a propus schimbarea lui Paul Stănescu ca vicepremier şi ministru al Dezvoltării şi consider că am procedat corect. Nu am fost de acord cu opinia să îi excludem din partid pe cei care sunt de acord sau nu cu noi", a declarat Viorica Dăncilă.

"Cred că este o alegere bună. Trebuie să ne unim forţele. Trebuie ca împreună să acţionăm de acum încolo să înţelegem unde am greşit şi să luăm măsurile care se impun. Poate atunci au fost greşeli mai multe. Poate că acel semnal de alarmă trebuia luat în calcul fără a trage pe cineva pe linie moartă. Poate trebuia să avem discuţiile în interiorul partidului. Cred că important e să învăţăm din greşeli şi să mergem mai departe", a mai spus Dăncilă.

Legat de congres, Dăncilă a spus: "Luni la 10.00 vom avea şedinţă de coaliţie, şedinţă de Biroul Permament Naţional la ora 12.00 şi vom stabili acolo când vom face Congresul. Trebuie să vedem dacă toate prevederile din statut sunt agreate sau dacă va trebui să facem modificări şi apoi vom avea un Congres pentru a alege preşedintele partidului şi desemnarea candidatului la prezidenţiale. Probabil la sfârşitul lunii iunie".

UPDATE ora 23.50Dăncilă anunţă schimbăirile din PSD, după şedinţa CEx: Un nou preşedinte executiv şi secretar general

Viorica Dăncilă a anunţat marţi seara schimbările decide în şedinţa Cex, Paul Stănescu urmând să fie preşedinte executiv al PSD, iar Rodica Nassar a preluat funcţia de secretar general, în locul lui Codrin Ştefănescu. Totodată, CEx a decis că trebuie menţinută guvernarea.



"Aş vrea să încep cu o decizie luată la Bucureşti. E important pentru noi să înţelegem unde s-a greşit, să ne unim forţele pentru a putea merge în continuare. Gabriela Firea a fost votată în CEX ca preşedinte interimar al PSD Bucureşti, în urma încheierii mandatului lui Gabriel Mutu. În acelaşi timp a fost votată ca vicepreşedinte al PSD", a anunţat Viorica Dăncilă.

"Tot în cadrul CEx de azi am supus votului funcţia de preşedinte executiv şi a fost votat în unanimitate Paul Stănescu, dar şi cea de secretar general al PSD, unde a fost votată în unanimitate Rodica Nassar. Am supus votului şi opţiunea rămânerii la guvernare. Cu o singură excepţie toţi colegii au considerat că nu trebuie să amestecăm votul la europarlamentare cu votul la guvernare şi să menţinem guvernarea pentru că altfell i-am dezamăgi pe cei care ne-au votat în 2016", a mai spus Dăncilă.

Aceasta a anunţat şi schimbările din guvern pe care le va trimite preşedintelui Klaus Iohannis:

Marcel Ciolacu, propunerea PSD pentru şefia Camerei Deputaţilor în locul lui Liviu Dragnea, a declarat că partidul are voturi suficiente şi nu a discutat cu colegii de la Pro România sau cu Marian Neacşu.



"Vedem. Dacă o să fiu votat mâine. Da, avem majoritate. Mă bazez pe voturile PSD. Avem voturile suficiente. Nu am discutat cu colegii de la Pro România, nici cu Marian Neacşu. Mâine intră la procedură, la vot final. Avem votul pe asta. Am avut azi discuţiile la grup. Aceasta a fost propunerea colegil. Un singur mesaj am primit de la soţia mea care mi-a scris trei nume Andrei Năstase, Liviu Dragnea şi Valeriu Zgonea", a declarat Marcel Ciolacu, după şedinţa PSD.

Tot după şedinţă, Şerban Nicolae a spus: "Nu exclud nicio variantă. Am încercat să candidez acum 4 ani.Mă mai gândesc (dacă îşi depune candidatura la Congres n.r.)".

Despre Gabriela Firea din nou la PSD Bucureşti acesta a completat: " Eu în general am fost împotrivă măsurilor de excludere. Asta cu excluderile mi se pare o soluţie greşită".

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că social democraţii încearcă să găsească soluţii astfel încât la conducerea Camerei Deputaţilor să fie numit Marcel Ciolacu, actualmente chestor al Camerei Deputaţilor.

UPDATE ora 23.08Roxana Mînzatu, propunerea PSD pentru ministerul Fondurilor Europene - surse

Roxana Mînzatu, deputat PSD Braşov, este propunerea PSD pentru ministerul Fondurilor Europene, funcţie deţinută anterior de Rovana Plumb, au declarat surse politice.



Sunt deciziile din PSD pe care premierul Viorica Dăncilă le va trimite la Cotroceni. Votul pe aceste propuneri a fost dat în şedinţa CEx de marţi seara.

UPDATE ora 22.55CEx a validat propunerea lui Birchall ca ministru al Justiţiei şi Corlăţean ca vicepremier - surse

Comitetul Executiv al PSD a votat, marţi seară, propunerea Anei Birchall ca ministru plin al Justiţiei, iar a lui Titus Corlăţean ca vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan, deoarece acesta din urmă va fi de la 1 iulie să fie membru al Curţii de Conturi a UE, au spus surse politice pentru MEDIAFAX



Ana Birchall este în prezent ministru interimar al Justiţiei. De asemenea, Rodica Nassar ar fi fost validată în funcţia de secretar general al PSD, în locul lui Codrin Ştefănescu, au precizat sursele citate.

Titus Corlăţean se află, la ora transmiterii ştirii, în direct la Antena 3, acesta spunând că nu a primit o informare oficială în acest sens şi nici nu ştie dacă a fost numit. "Am spus întoteauna că oamenii au domeniu de competenţă relevant", a spus Corlăţean.

UPDATE ora 22.45CEx a votat schimbarea lui Codrin Ştefănescu din funcţia de secretar general al PSD - surse

Comitetul Executiv al PSD a votat, în şedinţa de marţi seară, demiterea lui Codrin Ştefănescu din funcţia de secretar general al partidului, posibil ca în locul acestuia să fie aleasă Rodica Nassar, lider al organizaţiei social-democrate Sector 2, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.



Sursele menţionate au precizat că din numeroşii lideri PSD prezenţi la reuniunea CEx numai nouă au votat pentru demitere, patru s-au împotrivit, iar restul s-au abţinut de la vot.

Votul legat de Codrin Ştefănescu vine după ce, înaintea începerii Comitetului Executiv, Gabriela Firea a anunţat că PSD Bucureşti o susţine pe Rodica Nassar, lider PSD Sector 2, pentru funcţia de secretar general al formaţiunii.

Şedinţa CEx a început în jur de ora 18.30 şi este în desfăşurare.

Social democraţii sunt de patru ore în şedinţa CEx

Social democraţii se află de mai bine de patru ore în şedinţa Comitetului Executiv, cea de-a doua şedinţă de marţi, Viorica Dăncilă urmând să anunţe în conferinţă de presă deciziile luate.



Potrivit surselor politice, până la ora transmiterii ştirii s-au luat următoarele decizii:

-Gabriela Firea din nou preşedinte interimar la PSD Bucureşti

- Rodica Nassar susţinută de Gabriela Firea pentru funcţia de secretar general PSD, funcţie deţinută actualmente de Codrin Ştefănescu

- Social democraţii discută propunerile pentru ministerele Justiţiei, Fondurilor Europene şi Românii de Pretutindeni, după refuzul lui Klaus Iohannis de a numi propunerile anterioare, în discuţie fiind la Justiţie numele Anei Birchall, Titus Corlăţean sau Robert Cazanciuc. Totodată, Natalia Intotero ar urma să revină în funcţia de ministru al Românilor de Pretutindeni

După şedinţa de dimineaţă, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că social democraţii încearcă să găsească soluţii astfel încât la conducerea Camerei Deputaţilor să fie numit Marcel Ciolacu, actualmente chestor al Camerei Deputaţilor.

Tot marţi, Dăncilă că în Biroul Permanent Naţional (BPN) PSD s-a decis ca preşedinte executiv al formaţiunii să fie Paul Stănescu, că BPN se va întruni în fiecare zi de luni, iar CEX în fiecare lună.

Deciziile vin ca urmare a condamnării lui Liviu Dragnea la 3 ani şi jumătate de închisoare în dosarul condamnărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman.

UPDATE ora 20.50Gabriela Firea din nou preşedinte interimar la PSD Bucureşti - surse

Comitetul Executiv al PSD a stabilit, marţi seară, numirea în funcţia de preşedinte interimar al organizaţiei social-democrate din Bucureşti, au spus surse politice pentru MEDIAFAX.

Astfel, primarul general Capitalei revine interimar la şefia filialei PSD Bucureşti după ce anul trecut anunţase că îşi dă demisia din funcţie. Potrivit surselor citate, solicitarea ca aceasta să preia din nou conducerea organizaţiei a fost făcută de către primarii de sector.

Gabriela Firea a anunţat în noiembrie 2018, înaintea unei şedinţe la care se discută retragerea sprijinului politic pentru ea, că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar la Bucureşti şi din funcţia de vicepreşedinte PSD.

Totodată, înainte de a intra la CEx de marţi seară, Gabriela Firea a anunţat că PSD Bucureşti o susţine pe Rodica Nassar pentru funcţia de secretar general PSD, deţinută actualmente de Codrin Ştefănescu.

Edilul general al Capitalei se numără printre semnatarii scrisorii de anul trecut prin care a cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcţia de preşedinte al PSD şi şef al Camerei Deputaţilor. Alături de ea au mai susţinut demersul Paul Stănescu, care acum a devenit preşedinte executiv al PSD, Adrian Ţuţuianu, Marian Neacşu şi Marcel Ciolacu.

Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu au fost excluşi din partid la finele lui 2018. În schimb, Marcel Ciolacu este dorit de PSD să preia conducerea Camerei Deputaţilor, care actualmente este chestor al Camerei.

Gabriela Firea anunţă că PSD Bucureşti o susţine pe Rodica Nassar ca secretar general al partidului

Gabriela Firea a anunţat, marţi, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD, că PSD Bucureşti o susţine pe Rodica Nassar pentru funcţia de secretar general PSD, deţinută actualmente de Codrin Ştefănescu.

"Noi am avut o şedinţă la PSD Bucureşti, am discutat mai multe probleme, am discutat inclusiv despre situaţia în care se află partidul după aceste alegeri europarlamentare şi rămâne ca punctul nostru de vedere să-l prezentăm în CEx, unde se iau şi deciziile cele mai importante. Noi o susţinem pe Rodica Nassar în poziţia de secretar general al partidului, considerăm că Bucureştiul trebuie să aibă un reprezentant în conducerea partidului şi sperăm ca şi ceilalţi colegi din teritoriu să ne susţină", a declarat Gabriela Firea, înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional PSD.

În noiembrie 2018, Gabriela Firea anunţa că şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte interimar la Bucureşti, înainte de şedinţa la care se discută retragerea sprijinului politic pentru ea.