Ce sa verifici la o gazduire web

Pentru a putea alege o gazduire web performanta, care sa iti duca site-ul pe cele mai inalte culmi ale succesului, trebuie sa tii cont numaidecat de o serie de aspecte de o importanta deosebita.

Doar o buna verificare in prealabil te poate ajuta sa alegi o gazduire web buna, iar despre aspectele pe care trebuie sa le verifici la o gazduire web ne propunem sa vorbim si noi in randurile urmatoare. Iata care sunt cele mai importante lucruri pe care ar trebui sa le verifici la o gazduire web:

Viteza de incarcare

In 2022 nu mai exista timp de pierdut. Traim, practic, in secolul vitezei, iar in ceea ce priveste navigarea pe site-urile online aceasta ar trebui sa poata fi realizata cat mai usor dar mai ales rapid. Altfel spus, un site web ar trebui sa se incarce instant.

Mai mult decat atat, motoarele de cautare pun la randul lor foarte mult pret pe acest detaliu, iar site-urile rapide sunt favorizate in ocuparea unei pozitii mai bune in lista cu rezultate.

Drept urmare, ai putea solicita exemple de site-uri gazduite la firma care te intereseaza, pentru a testa personal viteza lor de incarcare. Daca acestea sunt rapide, atunci ai un motiv in plus pentru a alege firma care te intereseaza.

Resursele oferite

Uneori, detaliile tehnice ale pachetelor de gazduire te pot coplesi. Sunt pur si simplu prea multe detalii tehnice care, pentru un incepator in domeniu, se dovedesc a fi prea complicate.

Ei bine, pentru a trece mai usor peste acest pas, ar trebui sa faci mai intai o lista cu resursele de care ai nevoie. Iar daca si acest lucru ti se pare dificil de realizat, atunci ai putea solicita ajutorul echipei de suport din departamentul comercial. Cel mai probabil ca vei primi ajutorul solicitat in cel mai scurt timp posibil.

Gama de preturi

Trebuie sa fim onesti, preturile reprezinta aspectul poate cel mai important atunci cand achizitionam produse sau servicii. Drept urmare, ar trebui sa verifici preturile mai multor firme de gazduire web, iar in acest mod sigur vei reusi sa faci o alegere corecta.

Cu toate acestea, nu te sfatuim nici sa alegi cel mai ieftin pachet de gazduire web, ci ar trebui sa pui in balanta pretul cu calitatea serviciilor oferite, iar astfel vei putea face o alegere grozava ce nu te va dezamagi ulterior.

Pachete de gazduire speciala

Site-ul tau este facut cu ajutorul platformei WordPress? Ei bine, ti-ai putea dori un pachet de gazduire web pentru WordPress.

In acest fel vei avea parte de cele mai bune conditii pentru ca site-ul tau sa fie performant, functional si mai ales sigur de folosit. In plus, vei avea parte de suport de specialitate ce se va dovedi adesea a fi de mare ajutor.

Recenzii

Verifica recenziile. Indiferent ca sunt pe forumuri, pe bloguri sau pe retele de socializare, recenziile reprezinta un bun punct de plecare atunci cand iti doresti sa cumperi un serviciu anume.

Afland parerile altora despre gazduirea web pe care vrei sa o achizitionezi, iti va fi mai usor sa iti faci o idee daca merita sau nu sa cumperi serviciul respectiv.

Suport

Padure fara uscaturi nu exista, asa ca probleme pot aparea si in ceea ce priveste serviciile de gazduire web. Drept urmare, in astfel de momente este important sa poti apela la o echipa de specialisti care sa te ajute cu solutionarea problemei intampinate.

Ei bine, incearca sa iei contact cu echipa de suport a firmei de gazduire web, iar astfel vei putea observa profesionalismul si seriozitatea lor.

Experienta

Nu alege o firma nou infiintata, iar asta deoarece multe surprize neplacute s-ar putea ascunde in spatele lipsei de experienta. De aceea, sfatul nostru este sa verifici data infiintarii firmei de gazduire web, iar cu cat este mai indepartata in trecut, cu atat experienta va fi mai bogata, iar sansele de a avea o colaborare fara probleme cresc.

O firma cu vechime a rezistat pe piata de hosting intocmai datorita calitatii serviciilor oferite, iar alegand o astfel de firma iti asiguri o experienta fara probleme.

Acestea sunt, asadar, cele mai importante lucruri pe care trebuie sa le verifici la o gazduire web inainte de a cumpara un pachet anume. Verifica si tu aceste detalii, iar astfel sigur nu vei da gres.