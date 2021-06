Ce sandale sunt la moda in 2021?

Asa cum ne-am obisnuit, in fiecare an apar trenduri noi in materie de incaltaminte, mai ales la sandale. Partea cea mai avantajoasa a sandalelor este ca acestea pot fi purtate de la inceputul primaverii pana la jumatatea toamnei.

La fel ca si in anii precedenti, sandalele cu toc raman la moda si nu se vor demoda niciodata. Ce se poate schimba de la an la an este grosimea tocului sau inaltimea acestuia. Oricum ar fi, o pereche de sandale cu toc, indiferent de inaltime sau grosime, sunt considerate un must-have si in acest sezon.

Daca anul trecut au fost la moda sandalele tip platofrma, anul acesta sandalele cu talpa joasa vor fi din ce in ce mai intalnite. Datorita materialelor naturale, precum sfoara sau dantela, aceste sandale cu aspect boho pot fi purtate la o tinuta mai boema sau romantica.

Daca doresti sa iti etalezi picioarele intr-un mod indraznet, poti sa optezi pentru sandale cu panglici sau siret. Acestea sunt la moda si in acest an si pot fi asortate cu o fusta sau o pereche de pantaloni scurti.

Sandalele vedeta din acest an sunt cele tip slapi. Acestea au cucerit tendintele acestui sezon, fiind usor de asortat cu rochii sau jeansi. Cu un design minimalist si nuante nude, aceste sandale te duc cu gandul la anii 90. Cele mai renumite sandale de acet tip sunt cele cu varf patrat. Daca esti in cautarea unor sandale la moda, pe fafe.ro gasesti cele mai noi sandale de dama de la magazine de top.

Care sunt culorile preferate in acest an?

Pe langa nuantele de nude si cele negre, care nu se demodeaza niciodata, in fiecare an avem cateva culori vedeta. In aceasta primavara-vara, culorile la moda sunt turcoaz, bej sau albastru clasic.

Pentru persoanele care doresc o tinuta mai sofisticata, verdele poate sa inlocuiasca cu succes culoarea albastra iar verdele smarald poate fi alegerea persoanelor cu o fire mai dinamica.

Atunci cand vrei sa adaugi o pata de culoare tinutei tale, poti sa optezi pentru nuante argintii sau aurii.

Asa cum ai observat si in acest articol, moda sezonului cald din acest an impaca toate stilurile si gusturile, avand culori si modele indraznete. Echipa fafe.ro iti ureaza spor la cumparaturi!