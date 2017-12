Ce șansă uriașă a ratat tineretul de la FC Viitorul!

FC Viitorul II Constanța și-a încheiat frumoasa aventură în Cupa României după meciul de miercuri seară cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1 (0-0), însă tânăra echipă constănțeană a rămas cu un gust amar după această partidă, pentru că a ratat o mare oportunitate de a se afirma în a doua competiție din fotbalul românesc! Formația care activează în Liga a 3-a, întărită cu câțiva componenți ai primei echipe, a jucat de la egal la egal cu fosta campioană și câștigătoare a Cupei României, însă tinerețea și-a spus cuvântul în fața porții adverse, atacanții Coman și Gavra irosind împreună cinci mari ocazii de gol. Primul 11 al gazdelor, format exclusiv din jucători care au crescut la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, a avut o medie de vârstă de numai 19 ani, ori tocmai acest „amănunt” a fost valorificat de clujeni pentru a obține calificarea în sferturi de finală.

Prima repriză a meciului de la Ovidiu, din optimile Cupei României, a fost una echilibrată, în care niciuna dintre cele două combatante nu a riscat prea mult. Viitorul a pierdut un jucător important în această repriză, accidentarea lui Casap obligându-l pe Cristian Cămui să „reașeze” echipa gazdă. Nedelcu a coborât ca fundaș central, în locul lui Mitache, care a trecut fundaș stânga, post ocupat de Dumitrescu în startul jocului. Acesta a urcat pe locul lăsat liber de Casap, iar noul intrat, Iacob, a jucat pe poziția lui Nedelcu.

VIITORUL A RATAT CINCI MARI OCAZII DUPĂ PAUZĂ!

Repriza a doua a fost mult mai spectaculoasă, pentru că au apărut și oportunitățile importante în cele două careuri. Viitorul a presat încă din start, în căutarea golului, iar Fl. Coman (minutul 47) și Gavra (48) au irosit două mari ocazii. O nouă accidentare, cea a fundașului dreapta Kilyen, a dus la deschiderea scorului. În doar 10 oameni, formația gazdă a fost surprinsă puțin dezorganizată pe flancul drept, Nascimento a pătruns în careu, a șutat, Buzbuchi a respins în față și Negruț, pe fază, a finalizat simplu pentru 1-0 (min. 55). Constănțenii nu au dezarmat, au continuat să atace, însă Gavra nu a reușit să profite de o gafă a fundașilor adverși (min. 57). A urmat o perioadă mai bună a oaspeților, care puteau închide jocul în min. 69, când Buzbuchi a intervenit eficient la o execuție acrobatică a lui Negruț. Peste două minute, Coman a ajuns din nou față în față cu Marc, fără să-l poată învinge pe acesta, iar faza parcă a fost trasă la indigo în minutul 75, cu aceiași protagoniști și același deznodământ: portarul a respins în corner!

Parcă îngrijorat de avalanșa de ocazii adverse, Francisc Dican a schimbat trei mijlocași și Clujul a închis mai bine culoarele. În min. 77, Buzbuchi a intervenit excelent la o acțiune personală semnată Jakolis și încheiată cu un șut periculos. Viitorul putea să trimită partida în prelungiri, însă șutul lui Iacob din minutul 90+4 a trecut puțin pe lângă vinclu!

DECLARAȚII DUPĂ MECI

Florinel Coman (jucător FC Viitorul II): „A fost un meci foarte greu, cu o echipă mult mai experimentată. Am ratat mai multe ocazii de gol, poate și din cauza tinereții. Chiar și eu am irosit trei mari ocazii de gol, cred că nu am reușit să mă concentrez mai bine acolo, în careu.”

Doru Dumitrescu (jucător FC Viitorul II): „Am jucat cu o fostă campioană a României, dar după părerea mea am fost mai buni ca ei astăzi (n.r. - miercuri). Am condus jocul încă de la început și cred că meritam mai mult de la această partidă. Experiența lor mai mare și forța fizică și-au spus cuvântul, însă cu dorința noastră mare de afirmare am fi putut să-i învingem.”

Cristian Cămui (antrenor principal FC Viitorul II): „E păcat că, în urma unui joc bun, rezultatul a fost negativ. E supărător că am fost eliminați, dar pentru noi a fost un test util, în care am utilizat o echipă formată doar din jucători tineri, crescuți la Academie. Eu cred că suntem pe un drum bun, pentru că astăzi nu s-a văzut o diferență prea mare între noi și CFR Cluj. Am arătat că avem valoare, în lot sunt mulți foști sau actuali internaționali de juniori și tineret. Nu au cum să nu crească în valoare dacă vor munci mult în continuare.”

Francisc Dican (antrenor principal CFR Cluj): „A fost un meci specific Cupei României, o competiție în care nu mai există adversari ușori. Am întâlnit o formație tânără, agresivă și dornică de victorie, cu mulți jucători care au evoluat deja în prima ligă. Pentru noi importantă este victoria și calificarea.”

Au evoluat formațiile: FC Viitorul II (antrenori Cristian Cămui și Constantin Fălină): Buzbuchi - Kilyen (58 Rogoza), Hodorogea, Mitache, D. Dumitrescu - R. Marin, D. Nedelcu, Casap (30 P. Iacob) - Vînă, Gavra (62 Cicâldău), Fl. Coman; CFR Cluj (antrenor Francisc Dican): Tr. Marc - Dani Coelho, L. Goian, A. Mureșan, Camora - F. Nascimento, Veres (70 Petrucci) - Jakolis (87 Păun), Negruț, Vitor Bruno (82 Nouvier) - Beleck. Cartonașe galbene: Gavra, Rogoza / Vitor Bruno, Nouvier, F. Nascimento, Marc.

Citește și:

Puștii de la Viitorul II vor să mai producă o surpriză în Cupa României

FC Viitorul II a învins la Domnești și a urcat pe locul 7

FC Viitorul II, calificare spectaculoasă în optimile Cupei României