Ce se află în spatele „Noii grile de salarizare“? Ce explică ministrul Muncii!

11:13:37 / 10 Octombrie 2017

Olguta Vasilescu trebuie demisa

Romani vi se pregateste sicriul Femeia asta este o incompetenta si ori din rea vointa sau nestiinta o sa va duca la pierzanie.Este cea mai mare prostie ca angajatul sa si plateasca contributiile.Sa vedeti ce calcule face Olguta Vasilescu ,Ex de calcul ,femeia face 45 punctaj si are stagiul de cotizare de 30 ani deci se imparte 30 la 45 si obtine un punctaj de 1,5,barbatul are stagiul de cotizare de 35 de ani un punctaj tot de 45 si face 1,27 de puncte.Un barbat in 35 de ani ar fi trebuit in mod normal sa aiba un punctaj de 55 pentru ca un barbat castiga si mai bine dar daca are un venit mai mic decat al unei femei si normal ca femeia respectiva are pensia mai mare.Exemplul a fost dat pentru femei care au avut venituri bune dar spre ex o croitoreasa nu face in 30 de ani nici 26 de puncte ,adica are 0,85 de puncte.Femeia ssta trebuie schimbata ca este proasta rau.