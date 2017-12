Ce se demolează ziua se pune la loc noaptea

Cu doar câteva zile înaintea deschiderii sezonului estival, autorităţile au început demolarea construcţiilor abuzive din staţiunile de pe litoral. De la începutul lunii aprilie, mai multe construcţii au fost verificate de autorităţi, iar acolo unde s-a constatat că acestea sunt ilegale au fost dispuse măsuri de dezafectare. Iniţial, proprietarilor li s-a dat posibilitatea să le demoleze singuri, însă unii au ignorat solicitările. Ieri dimineaţă, în Costineşti, a fost agitaţie mare, pentru că echipe ale Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, însoţite de reprezentanţi ai Prefecturii Constanţa, Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC), sub protecţia jandarmilor, au decis să treacă la demolarea unor construcţii abuzive. Timp de trei săptămâni, autorităţile au încercat să ia legătura cu proprietarii pentru a găsi o cale amiabilă de rezolvare, însă fără succes, pentru că, de fiecare dată, au fost întâmpinate de… câinii proprietarilor. Potrivit directorului ISC, Gigi Chiru, construcţiile fără autorizaţie aparţin SC Complexul Tineretului SA. “Reprezentanţii societăţii au împrejmuit cu gard un teren de 6.260 m.p. care, conform documentelor oficiale, avea destinaţia de parc. Am solicitat în nenumărate rânduri documentele care să ateste că sunt proprietarii acelui teren, dar nu am primit niciun răspuns. În aceste condiţii, am trecut la demolare. Le-am solicitat proprietarilor, veniţi la faţa locului, documente justificative, pe care le aşteptăm. Oricum, pentru construcţiile ilegale, sunt pasibili de o amendă între 1.000 şi 100.000 de lei”, a declarat Chiru. Demolarea construcţiilor abuzive s-a făcut cu scandal. “Eu sunt la mine în curte, aici. Scrie proprietate privată. Arătaţi-ne şi nouă actele că aveţi dreptul să intraţi aici şi spune-le ălora să se oprească că dau drumul la câini”, a ţipat unul din proprietari. Scandalul a continuat, dar într-o altă locaţie, aparţinând aceloraşi persoane. Directorul ISC, Gigi Chiru, a afirmat că aceiaşi administratori mai aveau în Costineşti o altă construcţie la amenajarea căreia nu au respectat autorizaţia. “Aveau autorizaţie pentru P+1, însă construiseră deasupra un nou etaj, cu posibilitatea de a mai face încă unul. De asemenea, împrejmuiseră şi aleea de acces, fără autorizaţie. S-a dispus demolarea gardului de împrejmuire a aleei, urmând ca pentru lucrările fără autorizaţie să fie amendaţi”, a mai spus Chiru. O a treia demolare a avut loc tot la Costineşti, la SC Flopy 2000, care construise în incinta BTT. Pe lângă lucrările autorizate, proprietarii mai construiseră o terasă care a fost demolată ieri. Aseară, însă, potrivit unor informaţii furnizate de reprezentanţi ai Prefecturii, proprietarii construcţiilor dărâmate s-au apucat să refacă ceea ce ISC a spus că este illegal şi a demolat. Pentru perioada următoare urmează să se instituie la nivelul Prefecturii o comisie care să decidă ce măsuri va lua împotriva celor care încalcă legea.