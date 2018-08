Ce se întâmplă cu stagiul de cotizare şi când se majorează iar pensiile

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat la România TV că legea pensiilor va intra în dezbaterea parlamentară la toamnă, iar la începutul anului viitor ar putea intra în vigoare. Punctul de pensie va creşte la 1.250 de lei din primăvara anului viitor.

"Legea Pensiilor va intra din septembrie în dezbatere parlamentară fără niciun fel de dubiu. Noi va trebui să-l ținem 1 lună de zile în dezbatere publică, pentru că este un proiect al Guvernului. Sigur că probabil va fi mai mult de 1 lună de zile pentru că vom ieși în această vară cu el. Toată lumea poate să-și spună punctul de vedere pe această lege a pensiilor, poate trimite mesaje la minister cu ce i se pare în neregulă la această lege, să solicite anumite modificări. Cu certitudine pot să vă spun că este o lege îndelung dezbătută cu tot ceea ce a însemnat profesori de dreptul muncii, de drept constituțional. Am încercat să o duc în orice sferă care putea să ne ajute să avem un proiect de lege bun, care să treacă peste hopul CCR fără niciun fel de probleme, care să treacă prin furcile Parlamentului fără niciun fel de probleme.

La ora actuală, pot să vă spun că am avut o discuție săptămâna aceasta la Consiliul Legislativ, care au văzut legea în premieră. De regulă, trebuia să ajungă la ei undeva prin luna septembrie, când se depune la Parlament, au văzut-o înainte, tocmai pentru că am vrut să ne asigurăm că nu sunt probleme din punct de vedere al legislativului. Apoi am trimis-o deja la comisiile de muncă, unde mai mulți parlamentari au solicitat să o vadă înainte să intre în dezbatere publică. Adică ne-am asigurat că în momentul în care legea va intra în dezbatere publică nu va trebui să facem multe corecții după, ci să fie o lege atent studiată și, de asemenea, o lege care să respecte tot ce am promis noi în programul de guvernare", punctează Lia Olguţa Vasilescu.

Ministrul Muncii anunţă că nu există și varianta asumării răspunderii Guvernului. "Este o lege mult prea importantă ca să nu poată fi dezbătută de toată lumea. Termenul de intrare în vigoare va fi începutul anului viitor. Are două componente această Lege a Pensiilor și anume: punctul de pensie care crește etapizat și vedeți că nu am avut nevoie de o nouă lege a pensiilor ca să facem această creștere pe punctul de pensie. Următoarea este prognozată în primăvară. Punctul de pensie va creşte de la 1.100 la 1.250 de lei. Și, de asemenea, avem componenta de corecții care a fost cea care ne-a dat cea mai mare bătaie de cap pentru că este aproape imposibil ceea ce zic eu că am reușit noi să facem prin această lege. Adică să-i aducem la un numitor comun pe cei care au ieșit la pensie acum 20 de ani și au avut un anumit stagiu de cotizare cu cei care au ieșit acum 1 an de zile".

Legea va repara nedreptăţile din actualul sistem

"De exemplu faptul că au cotizat foarte mulți pe acordul global, adică au avut al 13-lea salariu pe care li s-a reținut contribuția sau au lucrat pe acord, ore suplimentare, li s-au reținut contribuții dar nu s-au regăsit în calculul pensiei, ceea ce nu se va mai întâmpla. Am simplificat și procedura pentru pensionari care trebuiau să se ducă să-și caute acte în arhive care poate au ars. O să fie un procent mediu care se va acorda în funcție de fiecare categorie în parte - dacă este vorba de mineri, de siderurgiști - calculat cu un procent mediu și, dacă ești nemulțumit de acel procent trebuie să vii cu adeverințele. Dar, sigur, nimeni nu pierde. Armata, facultatea, masteratulși doctoratul până la 3 ani se vor lua în considerare la calcularea vechimii în muncă“, a precizat ministrul Muncii.