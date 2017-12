Ce se întâmplă cu vremea?

Vom avea temperaturi ceva mai ridicate decât în mod normal în Dobrogea, în următoarele zile. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), joi, 3 decembrie, cerul va fi parțial acoperit de nori. Maximele se vor încadra între 5 și 8 grade Celsius, iar minimele între -1 și 3 grade C. Vineri, 4 decembrie, vom avea cer variabil, mai mult înnorat. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 7 grade C, iar cele minime între -1 și 3 grade C. În weekend, vremea se mai încălzește, astfel că vor fi maxime cuprinse între 7 și 10 grade C și minime între 1 și 5 grade C. Vom avea parte atât de vreme însorită, cât și cu nori.