Ce se poate întâmpla dacă Iohannis refuză revocarea șefei DNA?

14:31:42 / 23 Februarie 2018

Iohannis e noul Basau. Face ce vrea muschiul lui.Poporul nu conteaza

Romanilor le place sa aiba in tatuc,un dictator undeva, sa vada sange. Fiecare natarau ca aia cu hastagul vrea sa vada suferinte si nedreptati,dar sa nu aiba si ei parte de asa ceva. Viata are ciudateniile ei,pentru ca si cei ce lauda acum oribilitatea aia de femeie numita Kovesi si pe babalaul Iohannis pot suferi nedreptati rezultate fix din cauza celor pe care-i lauda. Si inca ceva,Iohanis nu mai are de multa vreme sprijin majoritar,scandalagii din Victoriei nefiind decat ceva cete de scandalagii cu creierele abia functionale,cat sa le mentina starea de fapturi vii bolborositoare de stupizenii. Milioanele de romani se cam pisa pe Iohannis,Kovesi,pe zgandaricii fascistoizi cica de dreapta dar de fapt niste frustrate cu minti de boschetari drogati. Aia cu hastaguri sunt ca idiotii care se dau fani ai fotbalului si de fapt merg doar pentru scandal.