Ce se schimbă în materie de taxe și impozite, în 2018, la Constanța

09:19:27 / 22 Decembrie 2017

Votati PSD! Va da cu o mana, va ia cu zece!

Pai daca DNA l-a impiedicat pe primar sa-i umfle buzunarele lui Martin, atunci a gasit o alta modalitate s-o faca si foarte probabil o cota parte se duce si in buzunarele primarului si a acolitilor lui. Doar de asta se lupta PSD-ul sa nu mai existe justitie in Romania, asa ca, votati in continuare PSD pentru ca stie sa va dea cu o mana si sa va ia cu zece!