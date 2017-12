Ce se spune despre cei născuți în noiembrie. Tradiții în luna lui Brumar

Noiembrie este o lună friguroasă, cu multe schimbări meteorologice, încărcată de tradiții și obiceiuri românești. Tradiţional, ea se numeşte Brumar sau Promorar, tocmai pentru că în această perioadă se intensifică bruma şi promoroaca. Totodată, noiembrie mai este numită Vinar, pentru că aceasta este luna vinurilor, a fermentării şi limpezirii sale în butoaie. În calendarele populare de pe vremuri erau multe sfaturi şi poveţe legate de lucrările gospodăreşti ale acestei luni, dar şi pentru practicile de medicină populară sau descântece. Deoarece în această perioadă se termină însămânţările de toamnă şi începe aratul miriştilor pentru primăvară, prima săptămână din noiembrie se numeşte Săptămâna Miriştei. A doua săptămână are în centru sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cei cu puteri ocrotitoare asupra gospodarilor şi a turmelor de oi. Cea de-a treia săptămână este denumită tradiţional Săptămâna Filipilor de Toamnă (acum se spune că începe împerecheatul lupilor). Săptămâna a patra este Săptămâna Ovideniei, cu referire la Ziua intrării în Biserică a Fecioarei Maria - 21 noiembrie (se crede că în noaptea de Ovidenie se deschid cerurile şi vorbesc animalele). Tot această săptămână mai este cunoscută și ca săptămâna Sf. Andrei, despre care se spune că îngheață apa și coase răul. Vechiul zodiac românesc spune despre cel născut în noiembrie, sub semnul Scorpiei, că va fi mânios, ucigător, vărsător de sânge, fără de ruşine, înşelător, mincinos, vorbitor de rău, nestatornic, viclean şi iubitor de argint. Gata în tot ceasul la certuri şi bătăi foarte rele, iute la sânge, roşu la faţă şi cu părul aspru, se gândeşte de rău să sfătuiască pe alţii, să clevetească pe vecinii săi şi nu are astâmpăr în a face rău, mai spune zodiacul.