Ce servicii funerare poate oferi o casa de pompe funebre?

Foarte multe persoane trec cel putin o data in viata prin momente tragice, cand au experienta nefericita a unui deces in familie. Cu toate ca inmormantarile fac parte din obiceiurile stravechi ale omenirii, in prezent acestea se organizeaza tinand cont si de cadrul legislativ specific fiecarei tari in parte.

Din acest motiv, este indicat sa faceti apel la o firma de servicii funerare cu experienta in domeniu, care va va oferi sprijinul necesar in aceste clipe de durere profunda. Iata o parte din serviciile pe care le asigura o casa de pompe funebre cu experienta in domeniu:

Respectarea legislatiei in vigoare

Este deosebit de important sa tinem cont de acest aspect cand vine vorba de inmormantari. Din pacate, birocratia incalcita si legile care se schimba constant ne pot pune piedici. Din acest motiv, este indicat sa apelam la o firma de servicii funerare, care este la curent cu toate schimbarile de ordin legislativ. Astfel, actele de la procuratura, de la Sanepid sau chiar cele pentru obtinerea unui loc de veci vor fi intocmite de firma de servicii funerare aleasa de dumneavoastra.

Obtinerea ajutorului de deces

Este important sa demaram rapid acest proces, pentru a obtine cat mai rapid ajutorul de deces. Astfel, firma de servicii funerare va pune la dispozitie un cadru medical autorizat, care va face constatarea decesului, eliberand un certificat constatator de deces. Acesta, alaturi de talonul de pensie, este necesar pentru a obtine ajutorul de deces.

Pregatirea si transportul

Exista si momente delicate in organizarea inmormantarii, care ii pot pune in dificultate pe membrii familiei indurerate. Facem referire aici la spalarea, imbalsamarea, machiajul si asezarea persoanei decedate in sicriu, precum si la transportul la capela si la cimitir. O firma de servicii funerare cu experienta va va pune la dispozitie toate aceste facilitati, fiind alaturi de dumneavoastra cu empatie si profesionalism.

Aranjamentele florale

Si acest pas face parte din seria de servicii funerare puse la dispozitie de catre casa de pompe funebre. Astfel, vi se va pune la dispozitie o gama variata de aranjamente florale, coroane cu mesaje personalizate, jerbe si buchete de flori, care sa-i cinsteasca amintirea celui trecut in nefiinta.

Parastasul

Acest obicei este adanc inradacinat in traditiile mai multor popoare, avand o mare insemnatate in cultura poporului romanesc. Astfel, firma de servicii funerare va poate pune la dispozitie atat pachetele necesare de alimente, de dulce sau de post, cat si obiectele traditionale, precum stergarele, lumanarile si multe altele.

Astfel, firma de servicii funerare va sta alaturi cu profesionalism, ingrijindu-se ca dumneavoastra sa dispuneti de timpul necesar pentru a sta alaturi de familie in aceste clipe de tristete. Din acest motiv, este recomandat sa apelati la serviciile funerare de indata ce s-a produs nefericitul eveniment, pentru a demara cat mai rapid toate cele necesare unei bune organizari a inmormantarii.