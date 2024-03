Ce spectacole a pregătit Teatrul „Căluțul de Mare

Publicul este invitat la câteva spectacole oferite de Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanța „Căluțul de Mare".



MARȚI, 19.03.2024, ORA 10.30

(Spectacol în deplasare în localitatea LUMINA)

RĂȚUȘCA CEA URÂTĂ, după H.Ch. Andersen

Regia și scenariul: Valentin Dobrescu

Scenografia: Valentin Dobrescu

Muzica: Radu Alin Macovei Moraru

Vârstă: 3-10 ani

In distribuție: Rovena Paraschivoi, Andrei Stroescu, Claudia Brădescu, Arina Cojocaru/ Cristian Mitescu, Ion Ciolan





JOI, 21.03.2024, ORA 10.00

(Spectacol cu păpuși dedicat ZILEI INTERNAȚIONALE A MARIONETEI)

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE, după Joseph Jacobs

Regia și scenariul: Geo Balint

Scenografia: Gina Tărășescu-Jianu

Muzica: Ciprian Manta

Vârsta: 3+

In distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Tiberiu Roșu, Cristian Mitescu, Arina Cojocaru/ Grațian Prisacariu și Ion Ciolan.





VINERI, 22.03.2024, ORA 18.00

NUNTĂ, CAUT MIRE ȘI MIREASĂ... (spectacol pentru tineret, etapa de vârstă 12+)

-text de Sergiu Bucur, după o idee aparținând lui Arkadi Arkanov și Grigori Gorin

Regia artistică: Aurel Palade

Scenografia: Elena Cozlovschi

Muzica: Vlad Crețu

In distribuție: Denisa Iova, Sergiu Bucur, Emanuel Cristoiu, Rovena Paraschivoi, Radu Niculescu, Cătălina Oțeleanu, Adi Gheo, Inga Marcu, Tiberiu Roșu, Clara Ghiuvelechian, Dan Cojocaru, Daniel Minciună, Andrei Stroescu, Lică Gherghilescu, Leticia Albu, Grațian Prisacariu, Ion Ciolan



DUMINICĂ, 24.03.2024, ORA 10.30

JACK ȘI VREJUL DE FASOLE, după Joseph Jacobs

Regia și scenariul: Geo Balint

Scenografia: Gina Tărășescu-Jianu

Muzica: Ciprian Manta

Vârsta: 3+

In distribuție: Rovena Paraschivoi, Daniela Vlad, Claudia Brădescu, Tiberiu Roșu, Cristian Mitescu, Arina Cojocaru/ Grațian Prisacariu și Ion Ciolan