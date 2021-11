Ce spun martorii audiați în cazul incendiului de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța

Aproape o săptămână au făcut criminaliștii cercetări în Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde, în prima zi a lunii octombrie șapte pacienți și-au pierdut viața intr-un incendiu. Anchetatorii au verificat spațiile, au analizat materialele care au favorizat propagarea focului şi traseul flăcărilor.

Imaginile video vor fi analizate de experți de la INSEMEX, dar și de cei de la Institutul Național de Expertize Criminalistice. Între timp, continuă audierea martorilor.

La Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța au fost montați în primăvară senzori de oxigen. Se pare însă că recomandările specialiștilor n-au fost urmate, iar senzorii indicau mereu un nivel mult prea ridicat de O2.

Cel puțin așa susțin angajații spitalului audiați de anchetatori.



În lipsa sistemului de ventilație, permanenta alarmare făcută de senzorii de oxigen nu mai speria pe nimeni.



O altă mărturie arată că nivelul de oxigen era încă din primăvara trecută mult peste limite, chiar și în zonele în care nu erau instalații cu oxigen.



Și procurorul de caz sugerează că nivelul ridicat de oxigen ar fi cauza incendiului, însă amintește și alți posibili factori.



ZAFER SADIC, procuror criminalist, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța:



Din mărturiile angajaților reiese că prima flacără ar fi fost vizibilă lângă patul unui pacient.

''În timp ce priveam monitorul cu imagini din toate saloanele compartimentului am observat o flacără în imaginea din camera 4. Am observat că flacăra era undeva sub sau lângă pat, pe pardoseală. Până la vederea flăcării nu am observat nimic suspect care să-mi atragă atenția în salonul 4. Am strigat la medic că avem foc și am fugit împreună la salon, a cărui ușă e vizavi de cabinetul nostru.''