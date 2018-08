Ce spune APAH-RO despre semnarea noului contract pentru tratamentul cu interferon free?

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) salută anunțul CNAS privind semnarea noului contract cost-volum-rezultat pentru asigurarea tratamentului cu interferon free în cazul pacienţilor cu hepatită C începând cu luna septembrie 2018.

De asemenea, APAH-RO consideră că modificările aduse contractului sunt extrem de favorabile pentru persoanele diagnosticate cu virusul hepatitic C. Potrivit noilor prevederi, pacienții începând cu gradul unu de fibroză, pot intra în programul de tratament. În acest fel, se evită agravarea situației celor diagnosticați în faze incipiente, creându-se condițiile unei recuperări rapide, cu efecte limitate la nivelul stării de sănătate a acestora. În plus, medicii vor avea la dispoziție, în sistem de decontare, toate terapiile inovatoare existente pe piața din România pentru ca tratamentul fiecărui bolnav să fie cât mai personalizat.

Apreciem că s-au adaugat două centre noi de tratare, respectiv la Bacău și Pitești, astfel încât pacienții vor avea acces mult mai facil la serviciile medicale. În același timp, conform protocolului terapeutic, condițiile de intrare pe tratament sunt mult mai flexibile și se recunosc o parte din analizele făcute în trecut. Toate aceste lucruri ajută considerabil pacienții scurtând perioada de la momentul diagnosticării la momentul începerii tratamentului.

”Împreună cu decizia de a introduce markerii virali în analizele recomandate de medicii de familie, anunțarea semnării noului contract pentru tratamentul cu interferon free reprezintă cele mai așteptate și mai bune vești pentru pacienții din România. Prin astfel de acțiuni implementate, autoritățile competente, Ministerul Sănătății și CNAS, demonstrează faptul că România se angajează serios în atingerea obiectivului OMS de eliminare a hepatitelor până în anul 2030. În același timp, conceptul de screen&treat devine cu adevărat eficient,” declară Marinela Debu, preşedinte APAH-RO.

Reprezentanții APAH-RO au militat activ încă de la începutul programului cu interferon free ca toate persoanele diagnosticate să aibă acces la tratament fără a se ține cont de stadiul bolii și au fost alături de medicii care au solicitat introducerea tuturor moleculelor aprobate în România pentru tratarea hepatitei C.

”APAH-RO îndeamnă pacienții cu hepatita C să se programeze la medicul specialist pentru a-și pregăti documentele necesare încât să beneficieze de tratamentul fără interferon cât mai rapid. De asemenea, APAH-RO va continua campaniile de testare desfășurate la nivelul întregii țări, în încercarea de a veni în ajutorul celor care se află în zone izolate din punct de vedere al accesului la servicii medicale,” a adaugt Marinela Debu.