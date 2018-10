Ce spune Arhiepiscopia Tomisului despre scandalul cu părintele Calinic

16:24:42 / 12 Octombrie 2018

Analiza ?

Hai bre , ca macane ! Inca din facultate , berbecul Calinic nic nic , era preocupat de fetite si de baietei . De fapt , acesta este si rezultatul prieteniei pidosnice cu fostul staret de la 23 August , berbecul Macarie - iubit ucenic al Spagoveanului si raspanditor de HIV-SIDA in mediul homo din spatiul mioritic si nu numai ... Calinic a ajuns la Scoala 39 cu complicitatea directoarei , care a ascultat de directivele PSD si la interventia staruitoare a Tanasescului si chiar a berbecului Spagovean - securist stravechi , asemenea securistilor Felix & Comp ... Arhiva video a pedofilului calugar trebuie sa fie bogata , dupa atatia ani de activitate in domeniu si trebuie cautate si conexiunile berbecului in mediul online . Parintii copiilor trebuie rapid sa dea in judecata scoala pentru ce s-a intamplat , si cu siguranta ca vor castiga cinci - sase milioane de euro , drept daune morale , iar de platit , trebuie sa plateasca directoarea , Spagoveanul , inspectoratul scolar si absolut obligatoriu , jegosul si panarama de calugar deviat ...