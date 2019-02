Ce spune despre Simona Halep noul ei antrenor, Thierry Van Cleemput

13:49:55 / 07 Februarie 2019

Eurostat: Copiii din România sunt cei mai sănătoşi din Europa Copiii in România sunt, conform Eurostat, cei mai sănătoşi din Europa, procentul celor care nu sunt bolnavi depăşind 99% la toate categoriile de vârste. 4019 afişări Imaginea articolului Eurostat: Copiii din România sunt cei mai sănătoşi din Europa Eurostat: Copiii din România sunt cei mai sănătoşi din Europa (Foto: Pixabay) Astfel, în 2017, procentul copiilor sub cinci ani sănătoşi sau foarte sănătoşi era de peste 99% în România, Bulgaria, Malta şi Italia. Pentru copiii cu vârste între cinci şi nouă ani, România era din nou în fruntea listei, cu 99,8%, urmată de Cipru (98,9%), Italia (98,8%) şi Grecia (98,7%). Pentru copiii cu vârste între 10 şi 15 ani, procentul României era 99,1%, urmată de Italia (98,4%) şi Bulgaria (98,2%). În ansamblu, pentru copiii între zero şi 15 ani România avea cea mai mare pondere a copiilor sănătoşi – 99,4%, iar pe ultimele locuri se aflau Portugalia (90,2%), Letonia (90,7%), Estonia (91,9%) şi Polonia (93,6%). Media UE era, în 2017, peste 95%. 3,7% dintre copiii sub 16 ani aveau probleme limitate de sănătate şi 1,2% probleme grave de sănătate.