Ce spune familia unuia dintre pacienţii morţi la Neurochirurgie Iași

Familia unuia dintre pacienții morţi în cazul realizării unor puncţii lombare fără consimțământul pacienţilor spune că, după intervențiile chirurgicale suferite la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, bărbatul de 35 de ani era conștient și se simțea mai bine, decedând în urma unor complicaţii septice. Unul dintre cei opt pacienți cărora medicul ieșean Ștefan Iencean le-ar fi extras lichid cefalorahidian fără consimţământ a fost Dumitru Ilie, un bărbat de 35 de ani, din comuna Baia, județul Suceava, care a decedat, conform conducerii unității spitalicești, la 15 zile postoperator, după o serie de complicații septice. Bărbatul a decedat pe 8 august 2014, în Secția de Reanimare a Spitalului de Neurochirurgie. El a ajuns la spital în iulie 2014, cu o serie de traumatisme și fracturi grave, după ce a fost lovit de o mașină pe stradă. În plângerea înaintată de conducerea unității medicale Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași se arată că bărbatului i s-au făcut 30 de puncții lombare, în frigiderul din salonul cu numărul 605 al spitalului fiind găsite 30 de eprubete cu numele său, ce conțineau lichid cefalorahidian.

Sora acestuia, Lucica Necolau, de 32 de ani, povestește că doctorul care l-a tratat pe fratele său a fost Ștefan Mircea Iencean și că i s-a spus că el a suferit o serie de leziuni inclusiv la coloană, dar că a ajuns la spital conștient și că intervenția la nivelul coloanei a fost un succes. ”În toată perioada în care a fost internat la spital, fratele meu a fost conștient, am vorbit cu el în tot acel timp. A fost întâi operat la coloană, apoi am reușit să discut cu el. A mai fost nevoie de o operație, după care medicul Iencean mi-a spus că merge spre bine și că urmează să dea comandă de o proteză pentru coloană. La zece minute după asta, mi s-a spus că starea sa s-a agravat și că a făcut un stop cardio-respirator. Nu am înțeles de ce a murit, nu a fost în comă, a fost conștient și am vorbit cu el”, a declarat Lucica. Aceasta a mai spus că în niciun moment în care a fost în spital nu a fost nevoită să semneze vreo hârtie pentru o intervenție de orice fel asupra fratelui său, însă, fiind conștient, hârtiile puteau fi semnate de către bărbat. Dumitru Ilie este una dintre cele patru persoane despre care conducerea Spitalului de Neurochirurgie din Iași a reclamat că au decedat în urma prelevării fără consimțământ a mai multor mostre de lichid cefalorahidian. Procurorii de pe lângă Judecătoria Iași au precizat că, în lipsa cauzalității directe dintre intervențiile medicului ieșean și decesele reclamate de conducerea spitalului, cazul va fi anchetat sub încadrarea juridică de abuz în serviciu. Aceștia au precizat însă că, dacă se găsesc dovezi cu privire la o legătură directă între intervențiile realizate pe plan medical și decesul pacienților, atunci încadrarea juridică poate fi modificată, conducerea unității medicale cerând anchetarea cazului sub acuzația de ucidere din culpă. Conducerea Spitalului de Neurochirurgie Iaşi a depus o plângere penală pentru ucidere din culpă în cazul medicilor Ștefan Mircea Iencean și Ion Poeată de la unitatea sanitară, pe care îi acuză că ar fi extras 89 de eprubete cu lichid cefalo-rahidian de la opt pacienţi, fără acordul acestora, patru dintre ei decedând ulterior. În acest caz, conducerea Spitalului de Neurochirurgie Iaşi a sesizat şi Ministerul Sănătăţii şi Colegiul Medicilor. Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, nu exclude varianta ca reprezentanții spitalului să fi încercat să creeze presiuni prin mediatizarea acestui caz și că recomandă prudență.