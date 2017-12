Ce spune presa internațională despre învestirea noului Executiv

13:28:06 / 06 Ianuarie 2017

Inainte ca sa intram in ue, ue, ne spunea, ce bine are sa va fie, s-a vazut binele : saraaaaaaaaaaacie maaaaaaaaaaaaare pe poporul roman, vaaaaaaaaaide poporul roman, taxe peste taxe, ipozitele cat caaaaaaaaarul si pretzul exorbitant al tuturor utilitatzilor, alimentele scuuuuuuuumpe, ca de multe ori, doar le privim si ne spunem in gand, cumparam data viitoare, adica data viitoare, la anul si la multzi ani ?! Daca, asa-i-n democratzie, si-n ue, mai bine ramaneam in comunism, cu mancarea sanatoasa cu soia in salamuri, fara mutatzii genetice, fara : e-uri, emulgatori, afanatori, aditivi..................... ?! Adica am intrat in ue, ca sa ne grabim moartea, sa ne planifice, catzi sa se nasca, catzi sa moara, sa ne casatorim : cand, ce fel, in ce mod, cu cine, cu ce; religia si biserica crestina ortodoxa majoritara atacata de peste tot si din toate partzile si muuuuuuuulte altele, adica ratacitzi de la credintza crestina ortodoxa, ei, cei care au sfasiat camasa lui HRISTOS, cine au ajuns, ca sa ne dea lectzii de : viatza morala si spirituala ?! Ca noi, in comunism, am dus o viatza linistita, morala si spirituala mult mai frumoasa intru HRISTOS, decat in anii, de dupa asa zisa revolutzie din 1989 ! In cei 27 ani de libertate, multzi dintre noi, romanii numai stim de : respectul fatza de cei tineri / batrani , batranii de cei tineri; postul, mancam de dulce tot mereu si tot anul, de aia este atata boala in oameni, la tot pasul vezi foarte multzi oameni grasi / obezi; romanii merg tot mai putzin la sfantele slujbe, ca daca mergem la sfanta biserica, mergem pentru HRISTOS, sa ascultam CUVANTUL LUI DUMNEZEU, si nu pentru preotzi, nimeni, nu, ne da afara din sfanta biserica, daca nu dam pomelnice la altar, totul este sa avem ravna / iubire de DUMNEZEU; ce sa mai zicem de aproapele, care defapt este tot omul / oamenii din jurul nostru : vecini, rude, colegi, prieteni............. ! Intrarea in ue, nu a fost de bine pentru noi, marea masa a poporului roman, ci a fost bine numai pentru un numar restrans de profitori / aventurieri si......... , care au profitat de pe urma bunatatzii / bunei credintze a romanilor, intrand Iin ue, ne-a mers din rau, mai rau, fara ca sa ne dam seama, ca dusmanii din afara, fara HRISTOS in suflet si-n inima, treptat vor sa ne traga dupa ei, la fapte paganesti : HALUEINUL CEL DRACESC, VALANTAIS - DAY, CRACIUN IN LOC DE NASTEREA DOMNULUI ( SARBATOARE FARA SARBATORIUL HRISTOS ! ) , IEPURASUL DE PASTI, IN LOC DE MIELUL CARE REPREZINTA : BLANDETZEA SI BUNATATEA, CA HRISTOS, S-A JERTFIT PENTRU NOI, OAMENII PACATOSI, IN CHIP BLAND SI CU MULTA BUNATATAE SI IUBIRE PENTRU OAMENI SI PACATELE NOASTRE / TUTUROR; IN LOC SA SPUNEM : HRISTOS A INVIAT ! SPUNEM : PASTE FERICIT ! ADICA, " PRIETENII NOSTRI OCCIDENTALI " BEAU, MANANCA SI SE DISTREAZA, DAR FARA SARBATORIT, FARA ESENTZA VIETZII, ADICA, FARA HRISTOS, DE 27 ANI, CHIAR MAI DEMULT, EUROPENII OCCIDENTALI AU RATACIT STRASNIC DE LA DREAPTA CREDINTZA CRESTINA SI DORESC CA SI NOI, CRESTINII ORTODOXI, SA RATACIM CA SI EI, DUMNEZEU, SA NE FEREASCA ! OAMENI BUNI, SA NE TREZIM, PANA NU-I PREA TARZIU !