Ce spune presa internațională despre protestele de la București

Agențiile de presă internaționale au reflectat protestele de duminică de la București, remarcând prezența președintelui Klaus Iohannis printre manifestanți. Reuters scrie că mii de români au manifestat în București și în întreaga țară duminică, pentru a protesta împotriva intențiilor guvernului de a decriminaliza anumite infracțiuni și de a grația anumiți condamnați prin decrete de urgență despre care criticii spun că amenință să submineze combaterea corupției la nivel înalt. "Deși România a aderat la Uniunea Europeană în 2007, sistemul său judiciar continuă să fie monitorizat de Comisia Europeană, care a lăudat eforturile magistraților de a lupta cu corupția larg răspândită, dar a remarcat că politicenii români au un istoric de încercări de a adopta legi care pot slăbi puterile anchetatorilor", încheie Reuters. France Presse evidențiază că "peste 10.000 de români, printre care și președintele Klaus Iohannis, au ieșit în stradă duminică pentru a protesta împotriva unui decret care ar permite unor politicieni să scape de urmărirea penală'. "Comisia Europeană, care urmărește îndeaproape reforma justiției în România, avertizase în raportul său anual din 2015 asupra oricărui proiect de lege care ar avea ca efect albirea unor indivizi condamnați pentru delicte de corupție'", notează AFP.

Agenția de presă DPA a relatat duminică despre manifestația de la București "împotriva planurilor guvernului de a relaxa legile anti-corupție". Agenția Associated Press, preluată de The Guardian, New York Times și Washington Post, remarcă protestele din toată țara și prezența președintelui Iohannis la manifestația de la București. Agenția mai remarcă și faptul că la protest au participat oameni în vârstă, dar și familii cu copii. Agenția spaniolă EFE scrie că la protestul de la București au participat 30.000 de oameni, spre deosebire de celelalte agenții, care vorbesc despre 10.000. De asemenea, amintește că președintele Iohannis a încercat să blocheze ordonanța "controversată" cu privire la grațierea condamnaților care au adus statului prejudicii sub 200.000 de RON prin apariția sa miercurea trecută la ședința de guvern.

BBC scrie că zeci de mii de oameni au manifestat duminică în București și că președintele Iohannis s-a aflat printre ei și a declarat că este la fel indignat de proiectul legislativ.