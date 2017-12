Elisabeta Popa, de 65 ani, din Constanţa, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Tribunalului Constanţa, unde a fost audiată în calitate de martoră în procesul a şase persoane acuzate de escrocherii imobiliare. Potrivit procurorilor, femeia şi concubinul ei, Marcel Negulescu, de 57 ani, au fost convinşi de Nicoleta Ciobanu, Mioara Gheorghe, Dan Urlea şi Marin Urlea să îşi vândă garsoniera din Năvodari pentru a-şi cumpăra o casă mai ieftină în comuna constănţeană Lumina. Potrivit anchetatorilor, după câteva săptămâni de insistenţe, cei patru „prieteni bine intenţionaţi” i-au convins pe Elisabeta Popa şi pe Marcel Negulescu să-şi scoată la vânzare casa, contra sumei de 6.000 de euro. Aveau de gând să dispară cu banii celor două victime, dar strategia le-a fost zădărnicită de oamenii legii, care au intervenit şi au pus capăt escrocheriilor.

• CONFUZĂ • Declaraţia femeii în faţa instanţei a fost confuză şi în contradicţie cu cele spuse în urmă cu doi ani la urmărire penală. „Ce ştiu eu cel mai bine este că am rămas fără casă, pe drumuri, şi stau cu chirie pe la rude şi prieteni. De supărare am făcut o comoţie cerebrală şi nu mai ţin minte ce s-a întâmplat cu casa mea. Negulescu s-a supărat pe mine şi m-a părăsit”, au fost singurele cuvinte clare ale Elisabetei Popa. Ea a confundat-o pe Nicoleta Ciobanu cu Mioara Gheorghe şi a spus mereu că nu mai ţine minte nimic. „Nu ştiu dacă am fost la notar, dar dacă sunt acte notariale la dosar, atunci înseamnă ca am fost la notar”, a mai spus martora.

• ACUZAŢII • Amintim că în acest dosar sunt judecaţi Tancu Amet, de 30 ani, din Ovidiu, Marin Urlea, de 52 de ani, din Constanţa, şi Dan Urlea, de 44 de ani, din Negru Vodă, Nicoleta Ciobanu, de 39 ani, şi Mioara Gheorghe, de 41 de ani, ambele din Năvodari, şi Ion Dumitru, de 39 ani, din Constanţa. Potrivit anchetatorilor, reţeaua de escroci condusă de Nicoleta Ciobanu a fost destrămată la începutul lunii octombrie 2010. Prima victimă a indivizilor a fost un bărbat din comuna constănţeană Cumpăna. Anchetatorii spun că Nicoleta Ciobanu a reuşit să îl convingă să-şi vândă casa în schimbul sumei de 26.000 de euro, minţindu-l că vrea să se căsătorească cu el şi să se mute împreună în locuinţa pe care ea ar deţine-o în Năvodari. Victima a căzut în capcana Nicoletei Ciobanu, care a pus mâna pe bani şi apoi s-a „evaporat”. A doua lovitură a fost dată după acelaşi scenariu, de data aceasta în rolul păgubitului aflându-se un constănţean. Tancu Amet este suspectat că, sub o altă identitate, s-a ocupat de racolarea unor persoane de sex feminin care să inducă în eroare eventualele victime, de regulă bărbaţi vâstnici şi singuri, cu privire la căsătorii ulterioare şi determinarea vânzării locuinţelor.