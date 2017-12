Ce subiecte au avut de rezolvat tinerii la simularea Evaluării Naționale

6.007 elevi de clasa a VIII-a din județul Constanța și-au verificat ieri nivelul de cunoștințe acumulate înainte cu aproximativ trei luni de Evaluarea Națională (EN). Ieri, de la ora 9.00, tinerii au participat la simularea Evaluării Naționale la Limba și literatura română. La ieșirea din testare, o bună parte dintre elevi au povestit că subiectele nu le-au pus mari probleme, așa că sunt încrezători că vor lua note bune. ”Am avut la primul subiect câteva exerciții despre doina populară, iar la subiectul al II-lea am avut de rezolvat câteva cerințe referitoare la un articol de pe internet și de realizat o compunere. A fost destul de ușor, dar sunt puțin dezamăgit pentru că am făcut niște greșeli și cred că voi lua nota 7”, a povestit Tiberius, elev la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul”. El a precizat că face pregătire suplimentară pentru EN de la începutul clasei a VIII-a și crede că va obține o notă mai bună în iunie la examen. O altă tânără, elevă la aceeași școală, Delia, a apreciat că subiectele au fost ușoare, mai ales dacă înainte de simulare te-ai pregătit puțin. ”Am învățat compunerile pe care trebuia să le știu și, dacă m-am pregătit înainte, mi-a fost ușor să rezolv exercițiile. Cred că voi lua nota 9,30, dar sper ca la EN din iunie să iau note mai mari, pentru că fac meditații la română și la matematică. Vreau să devin elevă la Liceul ”Traian” și știu că trebuie să am note cât mai mari la examen ca să am șanse să intru”, a precizat Delia. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța a anunțat într-un comunicat că în timpul simulării nu au fost înregistrate incidente.

SUBIECTE DE NIVEL MEDIU Inspectorul școlar pentru Limba și literatura română din cadrul ISJ, prof. Raluca Grigore, a precizat că subiectele simulării au fost formulate de Centrul Național de Evaluare și Examinare respectând conținuturile programei școlare de clasa a V-a - a VIII-a parcurse până în prezent. ”Programa pentru simulare a fost postată pe site-ul ISJ la începutul lunii ianuarie. Subiectele au avut un grad mediu de dificultate și, din discuțiile cu elevii, au fost pe placul lor”, a completat prof. Grigore. La primul subiect, elevii au avut de rezolvat câteva exerciții pornind de la textul doinei populare ”Foaie verde, fir mohor” și de argumentat în 150 - 250 de apartenența textului la specia doină populară. La subiectul al II-lea, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat câteva cerințe de gramatică pornind de la un articol de ziar și de realizat o scurtă narațiune (80 - 150 de cuvinte) pornind de la o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de vară.

ASTĂZI, SIMULARE LA MATEMATICĂ Dacă Limba și literatura română nu le pun probleme elevilor, tinerii au emoții cu privire la simularea care are loc astăzi, cea la Matematică. Ca și ieri, proba scrisă începe la ora 9.00 și durează două ore, accesul în săli fiind permis până la ora 8.30. Camerele de supraveghere video funcţionează atât în sălile de clasă din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele pentru EN, cât şi în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise. Lucrările scrise vor fi evaluate de către profesorii din unitatea de învăţământ în care se desfăşoară simulările naţionale. Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori, din care un profesor care predă la clasă. Potrivit caledarului de organizare a simulărilor, rezultatele vor fi afișate pe 6 martie și nu vor putea fi contestate. Ele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Simularea EN pentru elevii de clasa a VIII-a are ca scop familiarizarea elevilor cu rigorile examenului, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din învățământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale.