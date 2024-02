Ce sunt statinele și ce trebuie să știi despre acestea?

Statinele sunt medicamente pe care medicul specialist le recomandă pentru a te ajuta în privința scăderii nivelului de colesterol. Scopul lor este fie de a reduce producția de colesterol la nivelul organismului, fie de a ajuta la reabsorbția colesterolului existent. Există mai multe tipuri de statine disponibile, medicul este în măsură să îți ofere varianta potrivită nevoilor, după un consult adecvat.

Ce sunt statinele?

Statinele sunt o clasă de medicamente utilizate pentru a reduce nivelul colesterolului în sânge. Colesterolul este un tip de grăsime necesară organismului, dar nivelurile ridicate pot duce la acumularea de plăci în artere, creșterea riscului de boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Rolul principal al acestora este de a controla nivelul colesterolului, în special colesterolul "rău" LDL. Statinele acționează prin reducerea producției de colesterol din ficat, ceea ce favorizează scăderea nivelului de colesterol în sânge.



Există mai multe tipuri de statine disponibile pe piață, fiecare dintre acestea are proprietăți ușor diferite, fiind eficiente pentru anumite persoane sau condiții. (1)

Care este modul de acțiune al statinelor?

Statinele funcționează prin inhibarea unei enzime cheie numită HMG-CoA reductază, care joacă un rol crucial în producerea colesterolului în ficat. Prin inhibarea acestei enzime, scade colesterolul "rău" LDL, ce se acumulează în interiorul arterelor, și crește colesterolul "bun" HDL, care este adus la ficat și poate fi eliminat din organism.

Când ficatul sintetizează colesterol, statinele acționează. De regulă, organismul uman produce 75% din colesterol, restul provine din alimentele ingerate. Intervenția statinelor înseamnă o producție mai mică de colesterol în organism, dar și eliminarea prin ficat a unei cantități mai mari de colesterol din corp. (1)

Beneficiile statinelor pentru organism

Reducerea colesterolului

Statinele sunt medicamente eficiente în scăderea nivelului de colesterol din sânge. Ele acționează prin inhibarea unei enzime din ficat, implicată în producția de colesterol. Prin limitarea producției de colesterol, statinele contribuie la scăderea nivelului total de colesterol, în special a colesterolului "rău" sau LDL.

Prevenirea bolilor de inimă și îmbunătățirea sănătății vaselor de sânge

Unul dintre principalele beneficii ale statinelor este prevenirea bolilor de inimă. Prin reducerea nivelului de colesterol, acestea pot încetini sau chiar opri formarea plăcilor în artere.

De tratamentul cu statine beneficiază arterele, la nivelul cărora nu se mai acumulează placa. Acest lucru poate însemna că fluxul de sânge către și dinspre inimă se va desfășura normal, evitându-se complicațiile grave precum atacul de cord sau accidentul vascular cerebral.

În același timp, medicamentele pot ajuta la stabilizarea plăcilor de pe pereții vaselor de sânge, ceea ce înseamnă reducerea riscului de apariție a cheagurilor de sânge. (2), (3)

Efectele adverse ale statinelor

Efectele adverse ale statinelor pot varia de la reacții minore la probleme mai serioase. Printre efectele secundare comune se numără:

durerile de cap;

problemele gastrointestinale;

durerile musculare sau articulare;

slăbiciune;

greață;

amețeală;

diaree;

constipație.

Unele persoane pot dezvolta, în cazuri rare, leziuni hepatice, ale rinichilor sau musculare severe, care necesită încetarea imediată a tratamentului cu statine. De asemenea, există și riscul de a dezvolta diabet de tip 2 în cazurile mai rare sau glicemie scăzută. Pierderea memoriei sau confuzia sunt alte efecte adverse, raportate destul de rar. (1), (3)



Există anumiți factori de risc care pot crește probabilitatea apariției efectelor adverse ale statinelor. Vârsta avansată și sexul feminin sunt două aspecte constatate. De asemenea, starea generală de sănătate a fiecărei persoane poate juca un rol important în determinarea riscului de efecte adverse.

Interacțiunile cu alte medicamente pot, de asemenea, influența riscul de apariție a efectelor secundare. Consumatorii de alcool în exces sau cei care realizează efort fizic intens sunt în aceeași categorie de risc dacă au nevoie de administrarea de medicamente cu statine. (1), (2), (3)

Cine are nevoie de statine?

Printre persoanele care au nevoie de statine se numără cele cu niveluri ridicate de colesterol, în special LDL colesterolul "rău", care nu pot fi controlate prin dietă și exerciții fizice.

Indicații pentru administrarea de statine pot avea și cei care au trecut printr-un accident vascular cerebral, un atac de cord sau au o boală arterială periferică diagnosticată. Dacă ai între 40 și 75 de ani, ai diabet și un colesterol "rău" LDL de cel puțin 70 mg/dL ai toate șansele să ai prescripție medicală pentru statine. La fel se poate întâmpla și dacă ai un colesterol "rău" LDL de cel puțin 70 mg/dL, asociat unui risc mare de boli de inimă și vârsta cuprinsă între 40 și 75 de ani.

Decizia de a prescrie statine este luată de medicul de familie sau de cardiolog, în funcție de starea generală de sănătate, de istoricul tău medical și de rezultatele analizelor de sânge. (1), (3)

Statinele sunt produse utile și necesare în tratamentul unor probleme de sănătate. Bunăstarea fizică este favorizată de administrarea de produse cu statine. Când ai probleme de sănătate, mergi la medic pentru un diagnostic corect și complet și un tratament corespunzător!

