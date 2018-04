Ce surprize ne rezervă vremea la malul Mării Negre?

Meteorologii anunță vreme frumoasă la malul Mării Negre pentru următoarele 3 zile. Astfel, miercuri, 4 aprilie, temperaturile maxime vor urca până la 21 de grade C, în vreme ce minimele se vor încadra în intervalul 5 și 8 grade C; vom avea parte de mult soare. Joi, 5 aprilie, maximele se vor menține la 21 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 5 și 7 grade C; și în această zi ne vom bucura de razele soarelui. Vineri, 6 aprilie, vreme schimbă un pic foaia. Sunt anunțate precipitații, iar temperaturile maxime nu vor mai fi atât de prietenoase; mercurul în termometru va scădea chiar și cu 5 grade C. Astfel, maximele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade C, iar minimele vor fi cuprinse în intervalul 6 și 9 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.