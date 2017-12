Ce surprize pregătește noul rector Facultății de Medicină din Constanța?

Facultatea de Medicină din cadrul Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC) a cunoscut o dezvoltare importantă de la an la an, fapt ce a dus la recunoașterea sa atât pe plan național, cât și internațional. Și cum colaborarea cu unități de învățământ similare din străinătate constituie un aspect extrem de important, noua conducere a UOC a anunțat că pregătește mai multe surprize facultății cu profil medical. ”Încercăm cu toții să ne perfecționăm, să ne autoperfecționăm, să ne dezvoltăm toate abilitățile necesare pentru acest proces educativ extrem de valoros calitativ, de a dezvolta activitatea de cercetare pentru că avem oameni extrem de valoroși și, de ce nu, de a deveni polul de învățământ medical în această zonă a Europei; pentru că suntem în zona Europei de Est, cu relații internaționale foarte bune, inclusiv cu China. În curând veți vedea că Facultatea de Medicină o să aibă o relație extrem de bună cu universitățile din Beijing”, a declarat rectorul recent ales, prof. univ. dr. Sorin Rugină, prezent la cea de-a XXVI-a Sesiune de comunicări științifice, organizată în perioada 14 - 17 aprilie, la Facultatea de Medicină a UOC. Oficialul a anunțat, de asemenea, că are în plan și înființarea unei specializări de medicină tradițională. ”Vrem să vină studenți de-ai lor la noi, dar vrem și un schimb de cadre didactice. Avem gânduri mari și cred că avem și forța, de data aceasta, să punem planul în aplicare, pentru că, repet, în această zonă din țară suntem cei mai puternici”, a subliniat rectorul UOC.

ZILELE MEDICALE, O TRADIȚIE În cadrul Sesiunii de comunicări științifice sunt organizate o serie de manifestări la care participă studenți, medici rezidenți, medici specialiști, dar nu numai. ”Zilele medicale dobrogene, organizate la Facultatea de Medicină a UOC, au devenit deja o tradiție. Chiar dacă nu este o aniversare jubiliară, pentru că sunt 26 de ani, noi ne bucurăm că suntem împreună în fiecare an. Anul acesta este marcat de schimbarea de cicluri electorale, pentru că suntem la un final de ciclu de 4 ani și la un nou început cu conducerea universității și conducerile facultăților. Privim optimiști spre viitor”, a declarat vicepreședintele Senatului UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu.