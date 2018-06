Ce surprize rezervă cei de la Lupu' cel Rău la #OODF 2018

Băieții de la Lupu' cel Rău sunt plini de surprize :) Unele sunt la vedere, altele nu... Rămâne să aleagă fanii ce vor să poarte la #OODF 2018, pe 4 august... (sursa foto: pagina oficială).

Hey, rock lovers! Out of Doors Fest 2018 înseamnă mai mult, mai bun, mai rock! 4 zile de festival și 21 de trupe îți vor oferi o experiență rock-tastică!

Cu o experiență din ce în ce mai bogată și ediții care au adus laolaltă trupele de top de pe piața muzicală românească și mii și mii de fani la celelalte 5 ediții, Out Of Doors Fest și-a propus anul acesta ca distracția să se desfășoare pe timpul a 4 zile, cu unul dintre cele mai interesante și valoroase lineup-uri:

2 August: VAMA // ROA // ROBIN AND THE BACKSTABBERS // THE KRYPTONITE SPARKS // FULL TONES//

3 August: SUIE PAPARUDE // VITA DE VIE // IMPLANT PENTRU REFUZ // E-AN-NA // PARADOX THEORY//

4 August: CARGO // COMA // TROOPER // ROCK’N GHENA // DINFIER // LUPU’ CEL RAU//

5 August: SUBCARPATI // OCS // CRED CA SUNT EXTRATERESTRU // BUCIUM // THE PURPLE DANDIES

Prezintă și susține trupele festivalului: Cristian Hrubaru.

Locul de desfășurare al festivalului va fi și anul acesta White Horse Rock’n Roll Costinești (amplasat vis-a-vis de Teatrul de Vară) – spațiul emblematic al Costineștiului, insula de muzică bună a Stațiunii Tineretului. La doar 300 de metri de mareee!! Și nu uita motorul acasă!! Ne-ar plăcea să admirăm cele mai cool modele pe două roți. Iar dacă îți place cu adevărat să te bucuri de libertatea naturii, poți campa în incinta complexului White Horse.

Be #ROCK, Be at #OutOfDoorsFest !!!

Biletele se gasesc pe www.iabilet.ro si in reteaua iabilet.ro/retea : Magazinele Flanco, Metrou Unirii 1 langa casa de bilete Metrorex, Magazinul Muzica, Magazinele IQ BOX - Telekom, Cafe Deko, Club Vintage, Club Quantic, Hard Rock Cafe, Beraria H, Expirat Halele Carol (18-22h), Agentiile Perfect Tour, Magazinele Uman, in Statiile de Plata SelfPay si pe aplicatiile de IOS si Android iaBilet.

Online pe www.iabilet.ro, puteti plati cu Cardul, prin Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange cu plata la sfarsitul lunii sau ramburs cu plata cash prin Fan Courier oriunde in tara.