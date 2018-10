Ce tatuaje se poartă în 2019. International Tattoo Convention Bucharest

La cea de-a noua ediţie a International Tattoo Convention Bucharest s-au bătut tatuaje din toate direcţiile, Costi Azoiţei, organizatorul evenimentului, a vorbit pentru MEDIAFAX despre tendinţele urmate de tatuaje de la un an la celălalt: ¨E o bijuterie corporală, o bijuterie pe care o iei cu tine¨.

În industria de tatuaje e o evoluţie permanentă. De la an la an se tot reinventează tatuajul. Din punctul meu de vedere de tatuator care lucrează de 20 de ani, uităm de unde am pornit. Tendinţele merg spre realism şi supra-realism, tatuajul să arate din ce în ce mai bine. Se caută perfecţiunea, ceea ce se şi reuşeşte. Avem artiştii din China, din România, care sunt foarte buni. Dar nu trebuie să uităm de rădăcini¨, a explicat Costi Azoiţei, organizatorul International Tattoo Convention Bucharest şi el însuşi artist de tatuaj.

Tatuajul a devenit tot mai căutat în România. De data aceasta televiziunea chiar a educat poporul: ¨Umblând mult la convenţii din toată lumea încerc să aduc şi aici în România tot ce văd că merge afară. Publicul a început să reacţioneze bine la tatuaje. Nu mai sunt aşa de temători. Când am făcut prima convenţie de tatuaje aveam câţiva vizitatori. Acum am ajuns la câteva mii de vizitatori pe zi. Cred că show-urile de televiziune au schimbat mentalităţi. Au fost cele de pe Discovery şi pe alte canale care au arătat că tatuajul are şi o poveste în spate, nu numai pentru marinari şi puşcăriaşi”, a povestit Costi.

Dar tendinţe pentru ceea ce poate pielea românului merită luate pe rând.

Minimal, lettering

Ultimii ani au fost marcaţi de revenirea la modele simple, la câteva linii sau puncte ori mesaje caligrafiate din acul de tatuat.

"Astea sunt pentru cei care nu au curaj, ca să spun aşa, să facă ceva.... cei care se gândesc «Mamă, nu o să mă mai suport mâine în oglindă» sau «Mamă, ce or să zică părinţii» sau soţul sau soţia. Şi atunci apelează la ceva mai micuţ ca să se impulsioneze. Celor cărora le e frică să îşi facă tatuaje le zic să îşi facă abţibilduri, nene. Nu trebuie să îţi fie teamă de tatuaj, pentru că tatuajul nu e dureros şi nu te schimbă cu nimic pe tine ca persoană. E o bijuterie corporală, o bijuterie pe care o iei cu tine¨.

Mesaje şi desene 3D

Pe mesele de la Convenţia din Sala Bucureşti poţi să găseşti desene care din câteva linii dau iluzia profunzimii sau litere care alcătuiesc o declaraţie în spaţiu 3D, toate venind cu o altă dimensiune care să afirme identitatea şi personalitatea celui care îl poartă.

"Aud destul de des treaba asta cu «nu îmi fac pentru că mi-e frică să nu mă plictisesc de ce mi-am tatuat». Înseamnă că ai probleme tu, ca persoană... te plictiseşti de telefon, te plictiseşti de partener, te plictiseşti de familia ta, de casa ta? N-ai cum să te plictiseşti de un tatuaj pe care ţi l-ai dorit. Şi dacă, prin absurd, zici că hai, mă satur, poţi să îţi faci în zone în care nu îl vezi, la ceafă, pe spate, pe picioare... unde nu ai acces zilnic când te uiţi în oglindă¨, a explicat Azoiţei.

Schiţă alb-negru sau acuarelă

Fiecare ştie ce i se potriveşte. Sau aşa credem. În realitate auzi destul de des, mai ales la cei care încă nu au tatuaje, că nu ştiu ce să aleagă. Unele modele crează o imagine pe piele din linii fine care reorientează reperele corpului, altele redau impresia unui desen colorat cu marginile transparente.

¨Am tatuaje pe la spate, de exemplu astea de pe gât, nici nu mai ştiu care e în stânga, care e în dreapta. Până nu mă uit în oglindă nici nu ştiu care pe unde e. Primul pe care mi l-am făcut a fost cu nişte dinţi de vampir pe dosul mâinii stângi, mi l-am făcut singur. Apoi i-am dat o şedinţă de laser şi mi-am făcut altceva la un artist pe care îl avem şi aici, la convenţie, mi-am făcut o maşină de tatuat pentru că asta am zis că mă reprezintă. Apoi primul tatuaj profesionist pe care l-am avut a fost un craniu cu păr¨.

Când era tribal la modă

Tatuajele cu motive tribale erau la modă în ultimul deceniu din secolul trecut. Încă mai vezi purtători care se hotărăsc să meargă împotriva curentului, dar foarte mulţi pasionaţi de tatuaje aleg, fie să le acopere cu modele mai complicate şi culori vii, ori să le dezvolte adăugând umbre ori întinzând modelul pe porţiuni mai mari de pe corp. Cam la fel se întâmplă cu tribul celor prinşi de tatuaje, care nu doar că îşi măreşte numărul, ci se şi orientează spre alte locuri din ţară unde să răspundă oricui este interesat: ¨Anul viitor vreau să fac un seminar şi să aduc nouă dintre cei mai buni artişti din arta tatuajului şi nouă pictori din toată lumea. O să facem asta în Castelul Corvinilor, în Hunedoara. Autorităţile ne-au dat undă verde¨, a arătat Costi Azoiţei.

Realism până la piele

Dacă imaginea unui tablou care începe de la nivelul corpului unui trecător de pe stradă începe să fie destul de obişnuită în oraşele româneşti, specializarea artiştilor de tatuaje arată de la un an la altul că posibilităţile de a crea pe pielea umană spaţii ce reproduc toate efectele unui colţ de tablou sunt tot mai amănunţite. De la umbre până la nuanţe ale pigmenţilor folosiţi, ceea ce debutează ca un tatuaj merge cu paşi siguri spre o operă de artă. Şi nu doar cel care poartă tatuajul este pus în altă lumină faţă de cei din jur ci şi locurile în care se petrec tatuările. ¨Noi aducem peste 100 de artişti, alte evenimente sunt mai mici, dar e bine că se întâmplă pentru că oamenii se pot educa. Aşa am început şi la Bucureşti, cu 40 de saloane. Acum sunt s-au pus pe picioare evenimente de acest fel şi în Timişoara, la Cluj Napoca, la Sibiu. Planul pe care îl am la Hunedoara este să lansăm seminarii şi să le aducem apoi, după un an la Castelul Bran, de exemplu. Vreau să luăm tot ce înseamnă punct turistic în România, intenţia noastră e să promovăm ţara¨, a declarat pentru MEDIAFAX organizatorul evenimentului.

Cea de-a IX-a ediţie a International Tattoo Convention Bucharest a debutat vineri şi continuă până duminică. Programul include concursuri, concerte, freak shows, petreceri şi ocazia de a vorbi cu unii dintre cei mai cunoscuţi artişti din lumea tatuajelor şi body art performers. Duminică, de la ora 21.15 vor fi decernate premiile pentru cele mai bune spectacole, cele mai bune lucrări color, cele mai bune lucrări alb-negru şi cele mai bune lucrări de mari dimensiuni.