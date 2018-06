Ce temperaturi maxime se anunță pe litoral!!!

Pe litoral vremea se anunță toridă, în următoarele 3 zile. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 34 de grade C și mult soare. Cu alte cuvinte, vremea va fi excelentă pentru plajă, dar trebuie cu... măsură. Astfel, miercuri, 13 iunie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade C, iar minimele se vor încadra în intervalul 17 și 20 de grade C. Joi, 14 iunie, vremea se va menține călduroasă; temperaturile maxime vor fi între 24 și 32 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 15 și 20 de grade C. Și vineri, 15 iunie, se anunță o zi la fel de frumoasă, cu temperaturi maxime de până la 32 de grade C și minime între 17 și 22 de grade C. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii anunțate de meteorologi.