Ce tip de peşte recomandă nutriţioniştii în curele de slăbire?

În afara diferenţelor calorice, peştele oceanic şi cel de apă dulce sunt pe picior de egalitate. "Peştele poate fi consumat cu încredere în curele de slăbire, fiind chiar indicat ca unică sursă de proteine", spun nutriţioniştii, potrivit realitatea.net. „Atât peştele oceanic (macrou, cod, hering, somon, ton, sardine etc.), cât şi cel de apă dulce (păstrăv, ştiucă, şalău, crap etc.) conţin din belşug vestiţii acizi graşi omega 3. Lor li se datorează efectul cardioprotector al peştelui. Aceştia menţin elasticitatea vaselor sangvine şi previn depunerile de grăsimi pe pereţii acestora (ateroscleroza)”, arată nutriţionistul Lygia Alexandrescu, preşedinte al Societăţii Române de Educaţie Nutriţională. În cazul celor care ţin la siluetă, ofertele din galantare sunt uşor de triat. „Peştele poate fi consumat cu încredere în curele de slăbire, fiind chiar indicat ca unică sursă de proteine. Astfel, heringul ne oferă 167 calorii/100 g, macroul - 183, tonul - 160. Dacă vreţi chiar mai puţine calorii, alegeţi peştele de apă dulce, mai slab decât cel oceanic. Dacă 100 g de păstrăv conţin 85 de calorii, aceeaşi cantitate de crap are doar 83 de calorii”, susţine specialistul, conform doctorulzilei.ro.