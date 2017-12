Ce trebuie să conțină alimentația post-natală. E important!

Multe mame greșesc atunci când aleg să intre la dietă după ce au născut, mai ales că ele vor efecte cât mai rapide. Astfel, specialiștii vin cu explicații. De exemplu, nutriționistul Lygia Alexandrescu susține că dieta post-natală trebuie să fie una încărcată nutritiv, bogată în minerale, vitamine și fibre alimentare și săracă în grăsimi saturate. ”Multe dintre mămici își revin la silueta prenatală în 8 - 12 luni. În cazul în care bebelușul este alăptat, dieta de revenire ar trebui plănuită cu responsabilitate, pentru că toate substanțele care se formează și se descompun în timpul lipolizei vor afecta compoziția laptelui și implicit starea generală a copilului. Așadar, în cazul alăptării, în primele 3 luni post-natale, ar trebui să fie concentrate asupra unui program alimentar sănătos, îmbinat cu exerciții fizice ușoare. Dieta post-natală trebuie să fie una încărcată nutritiv, bogată în minerale, vitamine și fibre alimentare și săracă în grăsimi saturate”, spune Alexandrescu, citată de Agerpres. În opinia acesteia, din punct de vedere dietetic, post-natal se fac două mari greșeli: ori se consumă alimente procesate și goale de nutrienți, ori se practică diete hipocalorice sau, mai rău, înfometarea, ambele variante fiind nesănătoase și aducătoare de kilograme. ”Cea mai echilibrată dietă este formată din 50% carbohidrați complecși, cât mai puțin rafinați, 30% grăsimi (cât mai multe nesaturate) și 20% proteine. Carbohidrații complecși pot fi consumați sub formă de: cereale, musli, orez brun, paste integrale. Ei sunt bogați în fibre, fier, calciu, vitamina B, au puține grăsimi și sunt sățioși. Legumele sunt de preferat să se consume proaspete sau congelate și mai puțin din conserve (bogate în sodiu și aditivi alimentari): spanac, varză, salată, mazăre, fasole verde, morcovi, ardei gras, ceapă, usturoi, ridichi, roșii, castraveți, etc. Legumele sunt surse bogate în enzime și vitamine și sunt sărace caloric”, precizează nutriționistul, care adaugă că și fructele sunt recomandate sub formă proaspătă sau înghețată și mai puțin sub formă de compot sau conservă.