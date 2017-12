Ce trebuie să facă părinții plecați la muncă în străinătate pentru copiii lor?

Potrivit situației prezentate de Direcția Generală pentru Protecția Copilului, la finele anului 2012 erau înregistraţi în evidenţele autorităţilor un număr total de 79.901 copii cu părinţi plecaţi la muncă în afara României. Dintre aceștia, 41% erau complet lipsiți de grija părintească: 22.993 de copii aveau ambii părinți plecați în afară, iar 9.991 proveneau din familii în care părintele unic susținător era plecat. Specialiștii consideră că acest fenomen național poate genera o serie de efecte năucitoare, care pot afecta viața emoțională a unui copil. Printre cele mai des întâlnite efecte identificate de specialiști se enumeră: depresia (care poate conduce și la sinucideri), scăderea performanțelor școlare sau chiar abandonul școlar. Sfatul psihologului Maria Verdi pentru părinții care aleg, de nevoie, să plece din țară pentru a munci în străinătate este ca aceștia să își facă un bilanț în care să pună pe un taler potențialii bani câștigați în afara țării, iar pe celălalt taler, fericirea copilului și dezvoltarea lui ca om. Copilul rămas cu un singur părinte în țară sau cu tutori are nevoie să știe că este important, că este iubit, are nevoie să fie înțeles, nu doar controlat. Are nevoie de timp petrecut cu părinții. Totodată, specialistul spune că micuțul are nevoie să știe că nu este abandonat, respins.