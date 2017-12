Ce trebuie să faceți dacă vreți tichete de masă gratuite de la Primărie

13:49:01 / 31 Decembrie 2016

Tichetele " Respect " si ajutorul pentru incalzirea locuintzelor !

Domnule primar D Fagadau, in anul 2017, vetzi hotari impreuna cu, consilierii locali ridicarea plafonului pentru : tichetele "Respect" si ajutorului pentru caldura in locuintze ( apartmen te si casele la curte ), ca plafonul pentru abonamentele RATC, a fost majorat inca din toamna anului 2016 ? Cei cu probleme financiare , asteptam un raspuns favorabil in acest sens ! Doamne ajuta