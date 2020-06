Ce trebuie sa stii daca vrei sa-ti cumperi lenjerii de pat de calitate?

Cele mai bune lenjerii de pat permit aerului sa circule mai usor si imbunatatesc calitatea somnului! De aceea, trebuie sa alegi acest produs cu grija. Iata cum sa gasesti modelul potrivit!

Tine cont de culorile dormitorului

Inainte de a achizitiona lenjerii de pat, tine cont de incaperea unde vor fi folosite. In felul acesta, vei avea un punct de plecare si vei putea decide cum ar trebui sa fie pilota si pernele. Un dormitor deschis va arata bine cu lenjerii de pat albastre sau verzi. Dormitoarele inchise se potrivesc insa cu lenjerii de pat pe negru sau rosu. Aceasta alegere tine si de preferintele persoanelor care stau in incapere. Peisajele cu flori sau din natura sunt create pentru adulti, in timp ce imprimeurile cu desene animate se vor potrivi mai bine pentru copii.

Opteaza pentru lenjerii de pat de calitate

Pentru a determina calitatea unei lenjerii de pat, este necesar sa acorzi atentie cusaturilor. Un set slab calitativ va avea mereu ate iesite pe dinafara! In schimb, niste lenjerii de pat de calitate superioara vor fi realizate din cusaturi duble, fiind foarte rezistente si neexistand intreruperi de-a lungul materialului. Cat despre densitatea tesaturii, aceasta iti va spune cat de calduros va fi modelul ales.

Tipuri de lenjerii de pat

Multe lenjerii din pat sunt realizate din materiale sintetice, deoarece acestea au costurile mici si se vand usor. Totusi, poti opta si pentru materiale naturale sau pentru un amestec intre materiale naturale si sintetice. Vei intalni des modele de lenjerii de pat din bumbac simplu, dar si cel creponat reprezinta o alternativa pe care sa o iei in considerare. Acesta nu se sifoneaza si nu necesita calcare! In plus, crepul este o tesatura rezistenta si nu se distruge dupa un anumit numar de spalari sau dupa un tratament termic mai puternic.

In cazul in care vrei altceva, incearca una dintre urmatoarele optiuni:

Satin: Satinul reprezinta o tesatura moale si rece la atingere! Acest material este benefic pentru organismul uman, deoarece nu provoaca iritatii. Ca si dezavantaj, are nevoie de o ingrijire adecvata. Aceste lenjerii de pat trebuie spalate la o anumita temperatura, deoarece au nuante lucioase si trebuie pastrate in aceeasi stare. Matase naturala: Aceste lenjerii de pat sunt moi si foarte placute pentru somn! Pentru ca mentin aerul rece, se recomanda in timpul verii, atunci cand temperaturile de afara sunt ridicate. Poplin: Acest material poate fi obtinut din bumbac, lana sau alte materiale sintetice. Are un grad inalt de rezistenta la uzura si poate absorbi foarte usor umezeala! Din acelasi motiv, niste lenjerii de pat din poplin isi vor pastra caracteristicile originale chiar si dupa ce sunt utilizate intensiv.

Ingrijirea unei lenjerii de pat

Pentru a proteja culorile unei lenjerii de pat, pune-o intoarsa pe dos in masina de spalat si asigura-te ca nu umpli cuva la maxim. Inainte de a seta temperatura, verifica instructiunile de pe eticheta, pentru a te asigura ca tesatura nu va fi afectata. In general, un ciclu de spalare automat la 30 grade este suficient. In cazul in care speli lenjerii de pat in mod manual, incearca insa sa nu lasi apa prea fierbinte. Iar pentru a scapa de cute, calca suprafata cat timp aceasta este inca umeda. Uscarea trebuie realizata la temperatura camerei si fara interventia uscatoarelor de rufe electrice.

Ce lenjerie de pat sa-ti cumperi?

Exista multe lenjerii de pat care se pot achizitiona la preturi accesibile! Dar inainte de a te duce la cumparaturi, ar fi bine sa iei in calcul culorile din camera, grosimea de care ai nevoie si materialul pe care-l doresti. In felul acesta, vei gasi modelul potrivit intr-un timp mai scurt!