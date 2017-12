“CE urmăreşte să atenţioneze statul român că ceva nu e în regulă”

Europarlamentarul PD-L Theodor Stolojan a declarat, vineri, că, într-adevăr, România este în faţa pericolului ca CE să declanşeze procedura de infringement privind deficitul excesiv, dar că Executivul este hotărît să revină la un deficit mai mic şi că evoluţia ar trebui urmărită o perioadă de comisie: “Guvernul actual a demonstrat responsabilitate faţă de nemernicia guvernului precedent, care, într-un an de creştere economică cu 8%, ne-a băgat într-un deficit de 5%, şi, într-adevăr, sîntem în faţa pericolului ca CE să declanşeze procedura de infringement faţă de ieşirea din parametrii conveniţi, cu mult, nu cu puţin, că, dacă era 3,5% deficit nu era o problemă. Numai că Guvernul actual, avînd această responsabilitate şi mergînd pe acest deficit de 2%, demonstrează că este hotărît să revină în parametri normali”. Stolojan a arătat că, în opinia sa, şi dincolo de analizele pe această temă a diferiţilor comentatori şi europarlamentari, “comisia nu ar trebui să declanşeze acum această procedură, ci să vină şi să urmărească, timp de cîteva luni, o jumătate de an sau chiar un an întreg dacă Guvernul îşi menţine angajamentul luat prin bugetul adoptat sau dacă, dimpotrivă, nu este în stare de a ieşi din deficitul previzionat, şi atunci, într-adevăr, să ia măsuri”. Stolojan a subliniat că “CE, în declanşarea acestei proceduri, urmăreşte să atenţioneze statul român că ceva nu e în regulă şi să determine să ia măsurile necesare pentru a intra în ordine, iar Guvernul Boc, prin proiectul de buget făcut, demonstrează că ia măsurile pentru a intra în această ordine”.