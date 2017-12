CE va decide asupra înfiinţării Companiei Naţionale de Autostrăzi

Guvernul aşteaptă un răspuns din partea Comisiei Europene (CE) în ceea ce priveşte înfiinţarea Companiei Naţionale pentru Autostrăzi, deoarece regulile europene prevăd anumite restricţii privind deţinerea prerogativelor de reglementare cu cele de administrare, a declarat, ieri, premierul Victor Ponta. Luni, premierul a anunţat că actul normativ care reglementează înfiinţarea Companiei Naţionale pentru Autostrăzi va fi citit, miercuri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern. Proiectul de act normativ nu figurează însă pe lista transmisă de Guvern privind actele pregătite pentru şedinţa de miercuri a Guvernului. Întrebat de jurnalişti care este motivul pentru care act act normativ nu a fost introdus într-o primă lectură, pentru şedinţa Guvernului, premierul a explicat că ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructură, Dan Şova, aşteaptă de la CE un accept în acest sens. \"Şova aşteaptă de la Bruxelles un accept care să permită viitoarei autorităţi naţionale de autostrăzi să fie atât autoritate de management, cât şi autoritate de control şi reglementare. Este împotriva regulilor europene să deţii prerogative de reglementare, dar să şi administrezi\", a precizat premierul. În opinia sa, Guvernul poate primi un răspuns din partea organismelor europene în două-trei săptămâni. \"Eu am vrut să ştiu că noua autoritate naţională pentru autostrăzi nu încalcă vreo prevedere europeană referitoare la competiţie, adică dacă poţi să fii şi autoritate şi în acelaşi timp să administrezi autostrăzi. Vreau să ştiu că nu o să avem probleme de legislaţie europeană, că altfel odată ne trezim că ni se spune că nu am respectat toate regulile\", a adăugat Ponta. La finele anului trecut, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, coordonat de ministrul delegat Dan Şova, a fost autorizat de Guvern să ceară în Adunarea Generală a Acţionarilor a CNADNR divizarea societăţii în două noi companii naţionale, respectiv Compania Naţională de Autostrăzi şi Compania Naţională de Drumuri. Compania Naţională de Autostrăzi va funcţiona sub autoritatea acestui nou departament, iar Compania Naţională de Drumuri va fi organizată sub autoritatea Ministerului Transporturilor. În luna ianuarie, CNADNR a fost trecută în subordinea ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură, Dan Şova, urmând ca în perioada imediat următoare să înceapă procedura juridică prin care atribuţiile companiei să fie delimitate.