CE va fi sesizată despre problemele apărute în gestionarea măsurii 3.2.2. din PNDR

Deputatul PNL Ciprian Minodor Dobre a declarat, miercuri, că liberalii vor sesiza Comisia Europeană (CE) cu privire la problemele apărute în gestionarea măsurii 3.2.2. din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), semnalate cu o zi în urmă de ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga. Dobre a spus că a vorbit cu cel puţin 15 primari din judeţul Mureş, care au întocmit proiecte pentru a obţine fonduri europene nerambursabile pe această măsură, toţi plîngîndu-i-se că s-au schimbat de mai multe ori criteriile de evaluare, iar în ultima zi, funcţionarii de la Oficiul Judeţean pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJDRP) Mureş le-au cerut un document care nu apărea în Ghidul solicitantului şi au refuzat să le preia dosarele fără acesta. \"Notificările respective nu apar în Ghidul solicitantului, iar funcţionarii nu le-au preluat dosarele. Am vorbit cu 15 primari, toţi s-au plîns. Unii au încercat să rezolve problema. Unii au reuşit, alţii nu. Din informaţiile mele, vreo şapte primării n-au reuşit să o rezolve, la modul cel mai românesc posibil\", a spus Dobre, adăugînd că unii dintre aceşti primari sînt membri ai partidelor de la guvernare. Deputatul a afirmat că rămîne la latitudinea primarilor să decidă dacă vor merge în instanţă pentru că au fost obstrucţionaţi şi s-au întors cu proiectele nedepuse, după ce administraţiile locale au cheltuit între 100.000 şi 150.000 de lei pentru întocmirea documentaţiei. În acest context, el i-a cerut public premierului Emil Boc să renunţe la numirile politice în agenţiile şi oficiile care au legătură cu fondurile europene, să prelungească termenul de depunere a proiectelor pe măsura 3.2.2. şi să elimine orice urmă de suspiciune faţă de aceasta prin verificarea modului în care funcţionarii OJDRP au respectat procedurile. \"Vom face o scrisoare deschisă prin care vom cere Comisiei Europene să se informeze cum se gestionează aceste proiecte în România. Iar pe plan intern, în această săptămînă, sper că vom definitiva un web-site pe care îl punem la dispoziţia tuturor autorităţilor locale din România, pentru ca să spună ce experienţe au avut cu proiectele pe măsura 3.2.2.\", a spus Dobre. Ministrul Dezvoltării, Vasile Blaga (PDL) declara, marţi, că \"schimbarea regulilor în timpul jocului\" pentru proiectele vizînd măsura 3.2.2. este incorectă, el făcînd referire la modificarea unor indicatori. Ministrul a spus că îi va semnala acest aspect premierului. Pe de altă parte, ministrul Agriculturii, Ilie Sârbu, a afirmat că modificarea indicatorilor a fost cerută chiar de premierul Emil Boc. \"Schimbarea indicatorilor de sărăcie s-a făcut la ordinul primului-ministru Emil Boc, eu am fost informat de secretarii de stat de la minister şi am fost de acord. În urma acestei schimbări am primit însă o serie de proteste din partea autorităţilor locale, pentru că Dâmboviţa şi Cluj apăreau drept cele mai sărace judeţe din ţară. A trebuit, ulterior, să revenim la vechii indicatori, prin ordin al ministrului, pentru a aplana aceste nemulţumiri\", a spus Sârbu. El s-a declarat \"de acord\" cu ideea potrivit căreia schimbarea regulilor în timpul jocului nu este corectă. Fondurile totale alocate măsurii 322 sînt de circa 1,54 miliarde de euro, din care UE asigură 80%, iar Guvernul, 20%.