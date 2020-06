Ce vârstă are pisica ta în ani omenești?

Pisica și câinele sunt în topul preferințelor oamenilor atunci când vine vorba de animale de companie. Și, de sute de ani, cercetătorii fac tot felul de studii asupra acestor patrupede. De exemplu, un studiu făcut pe aproape 600 de tineri a relevat faptul că expunerea precoce la pisici și câini îi impiedica pe cei mici să dezvolte alergii mai târziu în viață, au relatat jurnaliștii publicațieihealth.com.

Potrivit oamenilor de știință, vârsta reală a unei pisici de 6 luni este 18 ani, a uneia de un an – 19 ani. O felină care are 2 ani, echivalentul în ani omenești este24 ani, iar al uneia care are 3 ani – 28 ani, conformrompedit.ro.