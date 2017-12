CE vrea sa extindă limita pentru reducerea deficitului României sub 3% din PIB

Comisia Europeană propune Consiliului UE extinderea cu un an, pentru 2012, a termenului limită solicitat României pentru aducerea deficitului bugetar sub 3% din Produsul Intern Brut (PIB), având în vedere că recesiunea economică a depăşit aşteptările şi autorităţile au luat măsuri de corectare a dezechilibrului fiscal. „România a făcut eforturi serioase pentru a limita deteriorarea deficitului bugetar şi pentru a menţine stabilitatea macroeconomică în ultimul an. Înrăutăţirea situaţiei economice de când au fost făcute recomandările iniţiale justifică extinderea termenului limită cu un an. Dar efortul de consolidare trebuie să continue - conform condiţiilor ataşate programului de asistenţă financiară multilaterală - pentru a asigura corectarea deficitului până în 2012”, a afirmat, într-un comunicat, comisarul european pentru afaceri economice şi monetare, Joaquin Almunia. În iulie 2009, Consiliul a aprobat o propunere a CE de începere a procedurii de deficit excesiv pentru România pe baza unui dezechilibru fiscal de peste 3% din PIB în 2008 şi a recomandat reducerea deficitului sub 3% până cel târziu în 2011. Decizia Consiliului a stabilit ca termen limită 7 ianuarie 2010 pentru luarea de măsuri efective. România a înregistrat în 2009 o recesiune estimată la 7%, faţă de o scădere de 4% prevăzută în estimările Comisiei din primăvara lui 2009, din cauza unei reduceri importante a exporturilor şi a unei diminuări a cererii interne cauzate de criza economică şi financiară la nivel global.