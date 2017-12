Cea de-a 69-a ediţie a Globurilor de Aur, mai elegantă ca niciodată

PREZENŢE STRĂLUCITOARE Cu comentarii mai răutăcioase ca niciodată, actorul britanic Ricky Gervais a deschis în forţă ceremonia Globurilor de Aur. De limba sa ascuţită nu au scăpat Kim Kardashian şi Mel Gibson, Eddie Murphy sau Jodie Foster. Dar lumea cinematografică nu a lăsat nimic să îi strice sărbătoarea, mai ales că a fost o ceremonie ce a confirmat statutul de vedetă al câştigătorilor. Fără surprize şi doar cu mari câştigători şi perdanţi, gala a fost un nou prilej pentru vedete de a-şi etala ţinutele de gală, semnate de nume celebre. Au fost, desigur, şi ratări, dar, ca în fiecare an, graniţa trasată de specialişti între eleganţă şi ţinute dezavantajoase nu a fost foarte strictă. Aşa că şi-au găsit locul toate genurile: de la transparenţa lui Piper Perabo, la rochia sofisticată a Sofiei Vergara, semnată Vera Wang şi menită să-i pună în valoare silueta. În cazul Angelinei Jolie, criticii au fost unanimi: a fost de-a dreptul strălucitoare în rochia Versace pe care a ales-o, un motiv de reală consolare pentru Brad Pitt care a plecat acasă fără niciun premiu.

CÂŞTIGĂTORI CONFIRMAŢI Lungmetrajele „L`Artiste / The Artist” şi „The Descendants” sunt marile câştigătoare, fiind premiate cu trei, respectiv, două trofee. Filmul mut „L`Artiste / The Artist”, în regia lui Michel Hazanavicius, a fost premiat la categoriile Cel mai bun musical sau comedie, Cel mai bun actor de comedie pentru Jean Dujardin şi Cea mai bună coloană sonoră. „The Descendants”, în regia lui Alexander Payne, a câştigat Globul de aur pentru Cea mai bună dramă şi Cel mai bun actor într-o dramă pentru George Clooney. Meryl Streep a ajuns la al optulea Glob de Aur din carieră, un record al tuturor timpurilor, pentru rolul Margaret Thatcher din lungmetrajul biografic „The Iron Lady”. În topul Globurilor de Aur câştigate de-a lungul timpului, Meryl Streep este urmată de Jack Nicholson, cu şase trofee. Martin Scorsese, unul dintre cei mai apreciaţi şi influenţi cineaşti ai tuturor timpurilor, a fost premiat cu al patrulea Glob de Aur din carieră, pentru primul său lungmetraj în 3D „Hugo”. Actorul american George Clooney a primit al treilea Glob de Aur din carieră, pentru rolul din drama „The Descendants”. Legendarul cineast american Woody Allen a fost recompensat cu al doilea Glob de Aur din carieră, acordat pentru scenariul comediei romantice „Midnight in Paris”. O câştigătoare relativ surprinzătoare a fost Michelle Williams pentru Cel mai bun rol într-o comedie sau musical pentru „My Week with Marilyn”. Pelicula iraniană „A Separation”, regizată de Asghar Farhadi, a fost premiată cu Globul de Aur 2012 pentru cel mai bun film într-o limbă străină, după ce a fost promovată la nivel internaţional de câştigarea premiului Ursul de Aur la Berlin. Pelicula „The Adventures of Tintin”, regizată de cineastul american Steven Spielberg, a fost desemnată Cea mai bună animaţie.

Din rândul producţiilor pentru televiziune, gala a fost dominată de producţia „Homeland”, care a câştigat la categoriile Cel mai bun serial dramatic şi Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic pentru Claire Danes. Kate Winslet a fost altă mare câştigătoare pentru rolul din serialul „Mildred Pierce”. Premiul de excelenţă Cecil B. DeMille i-a fost acordat actorului american Morgan Freeman, pentru contribuţia remarcabilă la industria divertismentului.

LISTA COMPLETĂ A CÂŞTIGĂTORILOR Lista completă a câştigătorilor, potrivit votului acordat de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood, este următoarea:

1. CEL MAI BUN FILM DRAMĂ: „The Descendants”

2. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎNTR-O DRAMĂ: Meryl Streep, pentru rolul din „The Iron Lady”

3. CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-O DRAMĂ: George Clooney, pentru rolul din „The Descendants”

4. CEL MAI BUN FILM MUSICAL SAU COMEDIE: „L`Artiste / The Artist”

5. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN COMEDIE SAU MUSICAL: Michelle Williams, pentru rolul din „My Week with Marilyn”

6. CEL MAI BUN ACTOR ÎN COMEDIE SAU MUSICAL: Jean Dujardin, pentru rolul din „L`Artiste / The Artist”

7. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎNTR-UN ROL SECUNDAR: Octavia Spencer, pentru rolul din „The Help”

8. CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL SECUNDAR: Christopher Plummer, pentru rolul din „Beginners”

9. CEL MAI BUN FILM DE ANIMAŢIE: „The Adventures of Tintin”

10. CEL MAI BUN FILM ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ: „A Separation” (Iran)

11. CEL MAI BUN REGIZOR: Martin Scorsese pentru „Hugo”

12. CEL MAI BUN SCENARIU: Woody Allen pentru „Midnight in Paris”

13. CEA MAI BUNĂ COLOANĂ SONORĂ: Ludovic Bource pentru „L`Artiste / The Artist”

14. CEL MAI BUN CÂNTEC ORIGINAL: „Masterpiece”, interpretat de Madonna, de pe coloana sonoră a filmului „W.E.”

15. CEL MAI BUN SERIAL TV - DRAMĂ: „Homeland”

16. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎNTR-UN SERIAL TV - DRAMĂ: Claire Danes, pentru rolul din „Homeland”

17. CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN SERIAL TV - DRAMĂ: Kelsey Grammer pentru rolul din „Boss”

18. CEL MAI BUN SERIAL TV - MUSICAL SAU COMEDIE: „Modern Family”

19. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎNTR-UN SERIAL TV - MUSICAL SAU COMEDIE: Laura Dern, pentru rolul din „Enlightened / Iluminata Amy”

20. CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN SERIAL TV - MUSICAL SAU COMEDIE: Matt LeBlanc, pentru rolul din „Episodes / Episoade”

21. CEA MAI BUNĂ MINI-SERIE SAU FILM TV: „Downton Abbey”

22. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎN MINI-SERIE SAU FILM TV: Kate Winslet, pentru rolul din „Mildred Pierce”

23. CEL MAI BUN ACTOR ÎN MINI-SERIE SAU FILM TV: Idris Elba, pentru rolul din „Luther”

24. CEA MAI BUNĂ ACTRIŢĂ ÎNTR-UN ROL SECUNDAR ÎN SERIAL TV, MINI-SERIE SAU FILM TV: Jessica Lange, pentru rolul din „American Horror Story”

25. CEL MAI BUN ACTOR ÎNTR-UN ROL SECUNDAR ÎN SERIAL TV, MINI-SERIE SAU FILM TV: Peter Dinklage, pentru rolul din „Game of Thrones”

26. PREMIUL DE EXCELENŢĂ Cecil B. DeMille” pentru Morgan Freeman