Cea de-a VIII-a ediţie a „Primăverii Comunitare”, la final

Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) a organizat, la finele săptămînii trecute, la Constanţa, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului „Primăvara Comunitară”, o suită de manifestări culturale prin care a marcat deschiderea seriei de proiecte din acest an destinate promovării identităţii etnice a turcilor dobrogeni. „Primăvara Comunitară” s-a deschis, sîmbătă, în sala de conferinţe a Hotelului Tineretului, cu simpozionul „Datini şi obiceiuri de primăvară”. Printre oaspeţii de seamă ai manifestării s-au numărat Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, Haluk Agca, împreună cu soţia sa, preşedintele Uniunii Democrate Turce din România, Osman Fedbi, consilierul superior al Departamentului de Relaţii Interetnice, Aidun Curt-Mola, deputatul UDTR Iusein Ibram, şeful Cultului Musulman din România, Muftiul Muurat Iusuf. De asemenea, la eveniment au mai fost prezenţi preşedinta Comisiei de Cultură din cadrul UDTR, Serin Turkoglu, profesori, oameni de cultură şi de ştiinţă, reprezentanţi ai comunităţilor turce din Dobrogea, dar şi etnici turci din Bulgaria, prezenţi pentru prima dată la „Primăvara Comunitară”. Cu toţii au dorit să marcheze Nevruzul - una dintre cele mai vechi sărbători ale popoarelor turcice, alături de celelalte comunităţi etnice din Dobrogea.

„Lumea turcă întîmpină primăvara, potrivit valorilor sale transmise din generaţie în generaţie, cu sărbătoarea Nevruzului, care ne umple sufletele de prietenie, frăţie, pace şi dragoste. Nevruzul este sărbătorit cu bucurie în Anatolia, în Asia Centrală, în zona Caucazului şi în Orientul Mijlociu. Este o parte componentă a culturii turce, transmisă pînă în zilele noastre. Această sărbătoare este un exemplu de seamă al legăturilor istorice şi culturale care leagă ţările şi comunităţile înfrăţite”, a precizat preşedinta Comisiei de Cultură din cadrul UDTR, Serin Turkoglu. Aceasta a vorbit despre prima menţiune a sărbătorii Nevruz în documente chinezeşti din secolul al IX-lea, apoi la persani, spunînd că, deşi are nume diferite, la toţi turcii are semnificaţia de sărbătoarea primăverii. Din China pînă în Asia şi Europa, fiecare popor îşi are propriile tradiţii şi legende legate de Nevruz. Cuvîntul „Nevruz”, în traducere din limba persană, înseamnă „Nev”, adică nou şi „ruz”, adică zi. Este o nouă zi în care natura reînvie si oamenii se bucură de începutul unui nou an. Simbolurile Nevruzului sînt grîul încolţit, care semnifică noul an, focul prezent şi în casele oamenilor care aprind lumînări în cele patru colţuri ale camerelor. De asemenea, tinerii fac focuri în jurul cărora dansează şi recită versuri despre această sărbătoare.

În cadrul simpozionului a avut loc o proiecţie cu imagini care au adus în atenţia celor prezenţi momente sugestive din timpul ediţiilor anterioare ale festivalului. Tot sîmbătă, a fost lansată cartea „Tradiţii şi obiceiuri de primăvară în lumea turcă: Nevruz şi Hîdîrlez”, aparţinînd lui Gulten Abdula, precum şi ultimele volume editate de UDTR, semnate de Fatma Sadîk. De asemenea, reprezentanţi ai comunităţilor tătare, ai ruşilor lipoveni, grecilor, dar şi ai aromânilor, au susţinut lucrări referitoare la datinile şi obiceiurile de primăvară ale etniilor pe care le reprezintă.

„Primăvara Comunitară” a continuat, sîmbătă după-amiază, cu Spectacolul de Gală, găzduit de Cercul Militar Constanţa. Pe scenă au încîntat publicul ansamblurile folclorice „Delikanlilar” şi „Kardelen”, din partea UDTR, „Karadeniz” - Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR), „Altin Adimlar”, „Lotca” - Comunitatea Ruşilor Lipoveni, „Elpis” - Comunitatea Elenă „Elpis”, „Luceafărul” şi „Dobrogeanca”, precum şi corul „Mehtap”. Acestora li s-a adăugat grupul „Magic Stars”, iar una din surprizele spectacolului a fost şi o trupă de copii români de la Liceul Internaţional de Informatică din Constanţa, care au prezentat un dans tradiţional turcesc.