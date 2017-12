Cea mai ascultată cântăreaţă în 2009

Categoric, anul pe cale de a se încheia a fost al controversatei Lady GaGa, iar dacă mai exista vreo îndoială, a venit şi confirmarea. Cântăreaţa americană de origine italiană a fost numită de site-ul Last.fm muzicianul cu cele mai ascultate piese. Piesele compuse chiar de Lady GaGa incluse pe albumul ”The Fame” au fost accesate de peste 18,5 milioane de ori.

O altă tânără cântăreaţă, uneori la fel de controversată precum colega sa americană, Lily Allen, a reuşit, la rândul său, performanţa de a fi cel mai ascultat artist britanic, ocupând locul trei la general. Site-ul care a întocmit clasamentul este vizitat de peste 35 de milioane de oameni dornici să asculte muzică gratis.

Primele zece poziţii ale clasamentului celor mai ascultaţi artişti în 2009 arată astfel: 1. Lady GaGa cu albumul ”The Fame”; 2. trupa The Killers cu albumul ”Day & Age”; 3. Lily Allen cu ”It’s Not Me, It’s You”; trupa Prodigy cu ”Invaders Must Die” ; 5. Franz Ferdinand cu albumul ”Tonight”. Pe locul 6 s-a clasat Beyonce cu albumul ”I Am... Sasha Fierce”, pe 7, trupa Animal Collective cu ”Merriweather Post Pavilion”, pe 8, formaţia Green Day cu ”21st Century Breakdown”. Pe ultimele poziţii s-au clasat Yeah Yeah Yeahs cu ”It’s Blitz!” şi Kanye West cu ”808s & Heartbreaks”.