Nu are noroc în dragoste, dar profesional, lucrurile par să îi meargă de minune. În plus, actriţa britanică Carey Mulligan a fost declarată Cea mai bine îmbrăcată femeie a anului, de către revista “Harper\'s Bazaar”. Tânăra vedetă a reuşit să învingă adevărate icoane ale modei, precum Victoria Beckham, Alexa Chung sau Kate Moss, datorită stilului retro-modern. Vorbind despre modă, vedeta în vârstă de 25 de ani a declarat că trebuie să îi mulţumească sfătuitorului ei în materie de haine, pentru că este apreciată atât de mult pe covorul roşu. ”Nu îmi pasă atât de mult de modă, dar am un stilist genial care mă îmbracă, iar în viaţa mea personală sunt destul de simplă”, a declarat aceasta.

Topul celor mai bine îmbrăcate femei din 2010 în viziunea revistei “Harper\'s Bazaar” arată astfel: 1. Carey Mulligan; 2. Victoria Beckham; 3. Yasmin Le Bon; 4. Alexa Chung; 5. Florence Welch; 6. Kristin Scott Thomas; 7. Tilda Swinton; 8. Natalia Vodianova; 9. Natalie Massenet; 10. Samantha Cameron; 11. Gwyneth Paltrow; 12. Andrea Dellal; 13. Kate Moss; 14. Bianca Jagger; 15. Stella McCartney; 16. Sienna Miller; 17. Sam Taylor-Wood; 18. Charlotte Dellal; 19. Shingai Shoniwa şi pe 20. Coco Sumner.