Cea mai bine plătită femeie de la Hollywood în 2010

Este una dintre cele mai influente personalităţi din întreaga lume, iar cariera de succes pe care o are Oprah Winfrey a făcut-o să fie şi cea mai bine plătită femeie de la Hollywood, cu 324 milioane de dolari strânşi din imperiul ei media. Prezentatoarea de televizune, în vârstă de 56 de ani, ocupă primul loc, detaşat. Ocupanta locului doi este Beyonce, cu doar 89 de milioane de dolari. Podiumul se încheie cu Britney Spears, cu 65 de milioane de dolari. La începutul acestui an, Oprah Winfrey a fost şi în capul listei cu cele mai bine plătite gazde de talk-show, cu 315 milioane de dolari pe an pentru emisiunea ei.

Top 10 Forbes al celor mai bine plătite femei de la Hollywood în 2010 este completat de Lady Gaga cu 64 milioane de dolari, Madonna cu 59,9 milioane de dolari, Sandra Bullock cu 59.2 milioane de dolari, Ellen DeGeneres cu 56 milioane de dolari, Miley Cyrus cu 48 milioane de dolari, Taylor Swift cu 46 milioane de dolari şi Judge Judy cu 46 milioane de dolari. Spre deosebire de anii precedenţi, o serie de vedete foarte tinere au ajuns în clasament, Lady Gaga, Miley Cyrus şi Taylor Swift, ceea ce arată că la Hollywood vârsta fragedă contează…