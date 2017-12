Cea mai bine vîndută piesă din întreg repertoriul The Beatles

Single-ul “She Loves You” al legendarei formaţii britanice este cel mai bine vîndut cîntec, în Marea Britanie, din întreg repertoriul trupei. Single-ul lansat în 1963, cea de-a doua piesă The Beatles care a ajuns pe locul întîi în topuri, pe cînd Beatlemania era încă la începuturi, a ocupat prima poziţie în clasamentul celor mai bine vîndute cîntece ale trupei. “I Want To Hold Your Hand” s-a clasat pe locul al doilea în topul realizat de BBC Radio. The Official Chart Company, care realizează săptămînal topul 40, a căutat în arhive pentru a pune la punct lista cu cele mai bine vîndute single-uri ale formaţiei, inclusiv cele care, de-a lungul anilor, au avut parte de mai multe relansări.

Lista este dominată de piese care au fost lansate iniţial pînă în anul 1965, inclusiv. Pe lîngă “She Loves You” şi “I Want To Hold Your Hand”, celelalte poziţii ale topului sînt ocupate de “Can\'t Buy Me Love” (3), “I Feel Fine” (4), “Day Tripper/We Can Work It Out” (5), “Hey Jude” (6), “From Me To You” (7), “Help!” (8), “Hello Goodbye” (9) şi “Get Back” (10). În mod surprinzător, cifrele arată că piesa “Love Me Do”, primul hit al trupei, care, la lansarea iniţială, s-a clasat abia pe poziţia a 17-a în top, a devansat acum alte cîntece care au ocupat locul al doilea în clasamente, precum “Please Please Me”, sau chiar primul loc, precum “The Ballad Of John And Yoko”. În ciuda popularităţii sale în rîndul a numeroase generaţii, piesa “Yesterday”, una dintre cele după care s-au realizat cele mai multe coveruri din istoria muzicii, a ajuns abia pe locul 24.