“Cea mai bună medicină pentru oameni este omul”

Continuăm, astăzi, interviul cu dr. Alina Dicu, specialist în medicină alternativă, în încercarea de a pătrunde mai bine în tainele acestei profesii în sprijinul trupului, sufletului și spiritului, deopotrivă.

Rep.: Din experienţa dvs. ne puteţi spune dacă medicina alternativă are adepţi numeroşi în ţara noastră sau este doar o latură de... import, care are nevoie de mai multă promovare pentru ca pacienţii să îşi îndrepte atenţia asupra ei?

A.D.: În ultimii ani, tot mai mulți oameni apelează la diferite sisteme și terapii alternative pentru a-și trata diverse afecțiuni sau chiar pentru a-și rezolva diferite situații de viață. Din practica mea, am constatat că există un trend crescător de la an la an al oamenilor care se îndreaptă către medicina neconvențională, având rezultate uimitoare chiar și în cazul celor mai sceptici. Există practici asimilate medicinei alternative în mai toate țările lumii, astfel că nu putem afirma că ar fi doar o latură de import. Cred că cei mai mulți dintre noi cunosc beneficiile leacurilor populare, a căror valoare este inestimabilă, după părerea mea. Există, într-adevăr, anumite tehnici care au pătruns din Orientul Îndepărtat în Europa ca fiind metode de vindecare alternativă, deși ele la bază constituie o cale de iluminare, dar care, de asemenea, sunt de o valoare incontestabilă, cu efecte miraculoase în vindecarea unor boli grave, precum cancerul, și care au fost recunoscute de către Organizația Mondială a Sănătății, pentru valoarea lor. Mai mult decât atât, tot mai mulți medici români studiază și se specializează în astfel de terapii, pentru a le oferi pacienților lor cât mai multe alternative, sau apelează ei înșiși la astfel de ședințe, pentru o simplă relaxare.

Atâta vreme cât industria farmaceutică va continua să își desfășoare activitatea în forma actuală, mă îndoiesc că se va promova medicina alternativă la justa ei valoare. Însă nutresc convingerea că cei care caută cu adevărat vindecarea vor găsi calea către cel mai potrivit terapeut și cea mai bună formă de terapie pentru ei.

Rep.: Ne puteţi explica ce afecţiuni îşi găsesc alinarea prin intermediul medicinei alternative?

A.D.: Cele peste 250 de tipuri de terapii alternative oferă soluții pentru tratarea pacienților care suferă de aproape orice afecțiune, de la cancere până la durerile banale de cap, cu excepția oaselor rupte, a lucrărilor dentare etc. Chiar și în aceste cazuri, remediile oferite de medicina complementară au ca efect accelerarea procesului de vindecare - oasele se sudează mai repede sau are loc vindecarea rapidă a cicatricelor, ca urmare a intervențiilor chirurgicale.

Rep.: În ce constă o consultaţie propriu-zisă şi, în general, de câte şedinţe este nevoie pentru rezolvarea unui caz, dacă se poate contabiliza cumva această vindecare?

A.D.: Ședința individuală de terapie este centrată pe nevoile specifice ale pacientului și cuprinde atât consultația propriu-zisă, cât și vindecarea energetică efectivă pe care o realizează terapeutul. Consultația constă în identificarea dezechilibrelor constatate în câmpul energetic al pacientului, identificarea cauzelor ce au condus la dezechilibrul respectiv și recomandările pe care cel în cauză ar fi bine să le ia în seamă și să le aplice. Procesul de vindecare include, printre altele, refacerea și optimizarea fluxului energetic al pacientului, astfel încât vindecarea să intervină rapid și la nivelul corpului fizic. Cu toate acestea, nu există un proces liniar care să urmeze un tipar fix și restrictiv, întrucât interacțiunea nu e niciodată la fel de la un pacient la altul sau chiar de la o ședință la alta cu același pacient. De aceea, din experiența mea, nu există un anumit număr de ședințe care ar trebui urmate, ci acestea se stabilesc de la caz la caz. De cele mai multe ori, însă, este suficientă o singură ședință, cu condiția ca omul să își dorească cu adevărat vindecarea și să nu blocheze inconștient acest proces.

Noi realizăm cu pacienții noștri o alianță prin care ei să își împlinească nevoile prin intermediul instrumentelor pe care le punem la dispoziția lor. Este un privilegiu și o experiență extraordinară să faci parte dintr-un proces de transformare a unei persoane. Însă acest proces de vindecare este responsabilitatea pacientului. Desigur că terapeutul trebuie să aibă cunoștințele, conștiința, aptitudinile și capabilitatea de a permite procesului să se deruleze, însă rolul major îl are chiar pacientul. În procesul de vindecare, 99% este vorba de persoana în cauză și 1% despre boală.

Rep.: Ce ar trebui să ştie oamenii care îşi îndreaptă paşii către un cabinet de medicină alternativă? Ce aşteptări ar trebui să aibă?

A.D.: Cred că cel mai important aspect pe care oamenii ar trebui să îl aibă în vedere atunci când caută vindecarea, în sens larg, printr-o formă de medicină sau alta, este conștientizarea faptului că noi nu suntem numai un corp fizic izolat de restul lumii, ci suntem ființe multidimensionale, constituite din totalitatea gândurilor noastre, conștiente sau nu, a emoțiilor și sentimentelor pe care le nutrim față de lume și față de noi înșine. Iar în susținerea acestei afirmații stau numeroase cercetări științifice care azi confirmă credințele spirituale antice conform cărora omul este un microcosmos, un univers în sine, care deține în mod absolut capacitatea de a manifesta esența divină și, prin aceasta, de a-și co-crea întreaga sa existență. Și fiind atât de intim legați de Univers, responsabilitatea pe care o avem față de noi înșine și față de restul lumii este uriașă. De aceea, atunci când omul se îmbolnăvește e ca urmare a faptului că gândurile, cuvintele rostite, acțiunile sau emoțiile trăite sunt împotriva principiului divin al iubirii... al iubirii de sine și de ceilalți!

Potrivit cercetărilor mele de până acum, avem nevoie de mai mult decât de un regim alimentar optim, de un program regulat de exerciții fizice sau de medicamentele de pe rețeta medicală pentru a ne vindeca. Avem nevoie în primul rând de un mediu sănătos, de relații sănătoase, de o viață profesională sănătoasă și de o viață spirituală sănătoasă. În esență, ceea ce avem nevoie pentru a ne vindeca este o minte sănătoasă. Noi deținem puterea propriei noastre vindecări și avem dreptul de a revendica această putere, de a privi către spiritul nostru și de a permite organismului să-și pună în funcțiune mecanismele interioare de autovindecare. Însă a spune că te poți vindeca singur este, după părerea mea, un termen impropriu, pentru că cel care se vindecă singur este corpul, care deține aceste mecanisme de autoreglare. Din analiza datelor științifice rezutate din studiul cercetătorului Ted Kaptahuk de la Universitatea Harvard, reiese faptul că partea care contează cel mai mult în procesul de vindecare este atenta îngrijire a furnizorului de servicii medicale, mai mult chiar decât credința pozitivă a minții. Este, deci, necesară o forță de vindecare exercitată de către o persoană instruită în acest sens. Chiar și Paracelsus, renumitul medic renascentist, spunea că “cea mai bună medicină pentru oameni este omul”.

(Va urma)