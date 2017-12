Cea mai bună temă muzicală dintr-un film cu James Bond

Piesa ”Live and Let Die”, compusă de Paul McCartney, a fost desemnată cea mai bună temă muzicală dintr-un film din seria ”James Bond”, într-un sondaj realizat de BBC Radio 5 Live şi BBC Radio 2. Acest cântec, înregistrat de Paul McCartney şi Wings, grupul înfiinţat în 1971, de muzicianul britanic cu prima lui soţie, Linda, a primit peste un sfert din totalul voturilor exprimate de ascultătorii celor două posturi de radio menţionate. ”Live and Let Die” a fost tema muzicală a filmului omonim, ”Pe cine nu laşi să moară / Live and Let Die” din 1973, în care rolul principal a fost interpretat de Roger Moore, iar rolul Bond Girl a fost jucat de Jane Seymour. Cântecul ”Nobody Does It Better”, interpretat de Carly Simons pe coloana sonoră a filmului ”Spionul care mă iubea / The Spy Who Loved Me” (1977), s-a clasat pe locul al doilea. Podiumul a fost completat de piesa interpretată de Shirley Bassey, intitulată ”Goldfinger”, tema muzicală a filmului cu acelaşi titlu, lansat în 1964.

Acest sondaj reprezintă unul dintre numeroasele evenimente organizate în acest an pentru a marca împlinirea a 50 de ani de la lansarea francizei ”James Bond”. Paul McCartney a interpretat recent cântecul ”Live and Let Die” în încheierea concertului pe care l-a susţinut în faţa Palatului Buckingham, organizat la începutul lunii iulie, cu ocazia Jubileului de Diamant al reginei Elizabeta.