Cea mai bună trupă de breakdance din lume

Competiţia internaţională de breakdance a avut loc, în acest an, la Montpellier, în Franţa şi a adunat 19 echipe de dansatori, care s-au întrecut în acrobaţii, spre deliciul a circa 14.000 de spectatori. Timp de şase minute, fiecare trupă a arătat ce ştie să facă şi a impresionat juriul format din cinci persoane. După un duel aprins, trupa Vagabonds din Franţa a câştigat concursul. Spectacolul a fost asigurat şi de doi Dj care au mixat live. Braun Battle of the Year este cel mai important eveniment de breakdance din lume. Anul viitor, competiţia va avea loc în Germania.