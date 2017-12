Cea mai celebră bijuterie dintr-un film

Colierul cu safir şi diamante din ”Titanic”, supranumit Inima Oceanului, este cea mai cunoscută bijuterie dintr-un film, urmat de bijuterii memorabile din ”Breakfast at Tiffany’s / Mic dejun la Tiffany”, ”Gentlemen Prefer Blondes / Domnii preferă blondele” şi ”Pretty Woman / Frumuşica”, potrivit unui sondaj realizat de un canal de teleshopping. Colierul purtat de Kate Winslet în ”Titanic”, aruncat pe fundul oceanului, la finalul filmului, a obţinut 30% dintre voturile participanţilor la sondaj. La mică distanţă a urmat colierul de perle al lui Audrey Hepburn din ”Breakfast at Tiffany’s / Mic dejun la Tiffany”, în timp ce a treia poziţie a fost ocupată de colierul cu diamante al lui Marlyn Monroe dintr-un alt film clasic, ”Gentlemen Prefer Blondes / Domnii preferă blondele”. Colierul cu rubine purtat de Julia Roberts în ”Pretty Woman / Frumuşica”, când apare într-o rochie de seară roşie, la braţul lui Richard Gere, a ocupat cea de-a patra poziţie, fiind urmat în clasament de colierul cu diamant galben din comedia romantică ”How to Lose a Guy in 10 Days / Cum să scapi de un tip în 10 zile”. Acesta din urmă este însă cel mai scump dintre ele, fiind estimat la peste 3,5 milioane de euro, în timp ce Inima Oceanului din ”Titanic” este estimat la 2,5 milioane de euro. Colierul din ”Pretty Woman / Frumuşica” a fost evaluat la 984.000 de euro.

Postul de teleshopping QVC a realizat acest sondaj cu ocazia lansării unei linii de bijuterii, prezentată într-un magazin în centrul Londrei, marţi. Printre piese se găseau şi replici ale celor trei coliere menţionate mai sus, ce puteau fi achiziţionate cu 364, 313, respectiv 170 de euro.