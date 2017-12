Cea mai controversată piesă din istorie

Single-ul ”Smack My Bitch Up”, interpretat de grupul The Prodigy, a fost desemnat cel mai controversat cântec din istorie, în urma unui sondaj realizat de PRS for Music din Marea Britanie. În acest sondaj, piesa ”Smack My Bitch Up”, lansată de grupul The Prodigy în anul 1997, a fost urmată de piesele ”God Save The Queen” a trupei punk Sex Pistols şi ”Relax” a grupului pop-dance Frankie Goes To Hollywood. ”Aceste rezultate demonstrează legătura dintre muzică şi societate”, a declarat Ellis Rich, preşedintele PRS for Music. ”Multe dintre aceste cântece au intrat în legendă, fie din cauza controverselor pe care le-au generat, fie pentru că discurile au fost interzise”. Pe locurile următoare s-au clasat piesele ”Kim” a lui Eminem, ”Killing in the Name” a celor de la Rage Against The Machine, ”Ebeneezer Goode” a celor de la The Shamen, ”Suicide Solution” interpretată de Ozzy Osbourne, ”Get Your Gunn” a lui Marilyn Manson, ”Angel of Death” a lui Slayer şi ”Dear God” interpretată de XTC.