„Cea mai fericită fată din lume” apreciat de Variety

Debutul în lungmetraj al lui Radu Jude a beneficiat de o critică favorabilă din partea „Variety”, publicaţia americană apreciind că filmul „hiperrealist\" şi plin de umor al regizorului român se aseamănă, într-un fel, stilului lui Corneliu Porumboiu. „După ce cîştigă o maşină la o promoţie, o tînără din provincie află că, de fapt, cadoul său are un preţ chiar foarte mare, toate acestea fiind prezentate în tragicomedia intitulată ironic Cea mai fericită fată din lume\", scrie Variety. „Ca şi filmele compatriotului său, Corneliu Porumboiu (A fost sau n-a fost), debutul în lungmetraj, plin de umor, al lui Radu Jude (care a realizat cel mai premiat scurtmetraj românesc, Lampa cu căciulă) are un stil hiperrealist, cu un scenariu atent realizat. Deşi are un dialog foarte bine scris, iar actorii joacă foarte bine, filmul are probleme structurale, care ar putea umbri potenţialul artistic al filmului. Totuşi, festivalurile vor aprecia pelicula, făcînd abstracţie de aceste defecte\", mai adaugă publicaţia specializată.

Fata este adusă la Bucureşti cu părinţii săi (Violeta Haret Popa şi Vasile Muraru), maniaci ai controlului, urmînd să apară într-o reclamă pentru a putea obţine premiul. Delia (Andreea Boşneag) vrea să păstreze maşina, în timp ce părinţii săi vor să o vîndă, pentru a începe o mică afacere. „Acţiunea se desfăşoară într-o călduroasă zi de vară, iar prima jumătate a filmului este plină cu dublele pe care fata le face pentru reclamă, momente care încetinesc ritmul filmului şi plictisesc spectatorul”, mai menţionează „Variety”. Totuşi „spectatorii răbdători vor aprecia inteligenţa cu care Jude vorbeşte de contrastele din România actuală, cu încredere în sine, fără a face judecăţi morale. Folosind diferite experienţe umane şi aşteptări ale mai multor generaţii şi diferenţa dintre metropola sofisticată şi simplitatea din oraşele mici, regizorul reuşeşte să prezinte o ţară unde trecutul comunist şi prezentul capitalist coexistă\", remarcă publicaţia specializată.

Criticul de la „Variety” a remarcat, de asemenea, abilitatea Andreei Boşneag, care este actriţă neprofesionistă, de a comunica sentimentele unei adolescente căreia îi este teamă să îşi înfrunte părinţii. De asemenea, „Variety” apreciază şi calităţile directorului de imagine, Marius Panduru, care reuşeşte să pună în valoare diferite locuri din Bucureşti.

Lungmetrajul de debut al lui Radu Jude, „Cea mai fericită fată din lume\", a obţinut Premiul C.I.C.A.E. (Confédération Internationale des Cinemas d\'Art et d\'Essai) la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin (5-15 februarie). Prezent în secţiunea Forum a celei de-a 59-a ediţii a Festivalului de la Berlin, lungmetrajul de debut al regizorului Radu Jude a cucerit distribuitorii de film. Juriul C.I.C.A.E., format din Jorg Jacob, Silvia Angrisani şi Gyorgy Karpati, a ales lungmetrajul de debut al lui Radu Jude dintre titlurile din secţiunea Forum. Foarte tînăra debutantă Andreea Boşneag, protagonista filmului, a fost prezentă la Berlin, alături de Radu Jude, Ada Solomon (producătoarea filmului), Cătălin Cristuţiu (monteur al filmului) şi Augustina Stanciu (co-scenarist alături de Radu Jude). Echipa filmului a fost întîmpinată cu mult interes atît de presa acreditată la festival, cît şi de public, proiecţiile filmului fiind urmate de captivante sesiuni de Întrebări şi răspunsuri.

După premiera internaţională din cadrul Festivalului de la Berlin, pelicula „Cea mai fericită fată din lume\" urmează să fie prezentată la Festivalul Internaţional de Film de la Sofia şi la festivalul goEast de la Wiesbaden. „Cea mai fericită fată din lume\" va fi proiectat în premieră în România, în cadrul Festivalului B-Est, care se va desfăşura în perioada 23 - 30 martie, la Bucureşti, urmînd să fie lansat pe marile ecrane din ţară pe 8 mai.